传征召韩国瑜领表投入初选 吴敦义：党内已逐渐有共识

针对是否征召高雄市长韩国瑜参与国民党内总统初选议题，国民党党主席吴敦义今天表示，党内已逐渐有共识，可能採取征召方式，对方被动接受征召，参加提名初选机制的领表，然后参与初选，如此一来最符合公道的原则，现在也是各方面都较为赞同的方式。

据中时电子报消息，由佛教团体举办的“浴佛消灾祈福法会”上午在屏东潮州妙光禅寺进行，吴敦义下午前往浴佛，记者询问他国民党是否有意征召韩国瑜参加总统选举领表，他回应说，党内已逐渐有共识，以这个方式最符合公道原则，也最是各方面都较赞同的方式。

记者追问“真的会征召韩国瑜吗？”吴敦义回应：“党有党的程序，斟酌考量当中。”对于韩国瑜在香港的“党中央想法目前没有心思去思考”的说法，吴敦义则不回应。

对于国民党拟採“征召领表”方式，让韩国瑜被动投入初选，已表态角逐2020总统的前新北市长朱立伦今天受访重申，要征召就大大方方决定，征召韩国瑜自己也会全力支持，将事情单纯化；反之若要走初选的路，就按照初选制度，“没有所谓‘征召式的初选’，或‘初选式的征召’，要征召就大大方方征召。”

谈起党内初选纷扰，朱立伦强调，过程中希望国民党能团结，最重要目的是让台湾更好、中华民国更好，且民众讨厌民进党、希望国民党团结，就是希望能改变台湾，尤其重振经济、改善两岸关系，“民进党的意识形态及台独，真的会害死台湾”，而党内相关初选过程，也希望能快点让民众看到结果。