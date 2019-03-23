住建部副部长倪虹：像保护眼睛一样保护环境

据《新京报》消息，中国国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2019年会”经济峰会今天在北京举行。住房和城乡建设部副部长倪虹在“城市群：高质量发展动力源”分会场上发表演讲。

倪虹在会上表示，纵观人类文明发展史可以看出，农业文明时代主要是解决人和土地的关系，遵从靠天吃饭，注重崇拜资源、依赖自然；工业文明时代重点解决的是人和机器的关系，信奉人定胜天，注重改造自然、征服自然；如今，生态文明时代要解决的是人和环境关系，传承天人合一，注重尊重自然、顺应自然。

他表示，改革开放40年来，中国通过充分释放人口红利、土地红利和制度红利，取得了令世人瞩目的伟大成就。“展望未来，实现中华民族百年梦想，需要关注的是生态文明，让绿色产业成为推动经济发展的战略性产业，让绿色生活方式成为良好习惯，让生态文明建设成为市场高端发展的不竭动力源。”

为此，倪虹提出两点建议，第一是坚持以人民为中心，让人民群众共享生态活力。新时代，中国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾，从求生存到求生态，从盼温饱到环保，已成为人民群众最朴素的一个现实诉求。满足人民群众美好生活需要，就必须打好农业防治攻坚战，创造更加优美的环境，蓝天更蓝，绿水更清，让人民群众充分享受绿色物质，共享生态红利。

第二是坚持新发展理念，倡导绿色生产和生活方式。绿色是美好生活的底色，象征生命，蕴涵希望。推动形成绿色发展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命，更要坚持新发展理念，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，要让良好生态环境成为发展的支撑点，要让垃圾分类、节约用水、绿色消费、绿色出行等成为人们生活的新时尚。

他表示，对于本次论坛主题“城市群”而言，更重要的是凝聚生态文明最大公约数，画出美丽中国最大动力源，实现共建、共享、共赢，打造人和自然和谐相处、相互协调发展新型城区。

