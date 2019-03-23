尚达曼：打造新国际合作秩序 让中国承担更大责任

新加坡副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼说，当今世界面临发展中国家就业、教育与金融资源问题，以及全球公域自然资源退化的挑战，世界需要打造新的国际合作秩序，让中国在维持开放世界秩序方面承担更大责任。

尚达曼今早出席在北京钓鱼台举行的中国发展高层论坛经济峰会，在以“全球金融架构的未来”为主题的分论坛上发表主旨演讲时，作出上述表态。

尚达曼勾勒当下世界面临的三大挑战。首先，非洲、南亚和中东等发展中区域15岁以下的青年人口多达11亿人，他们需要就业机会，但自动化与新科技的出现正快速缩小发展中国家通过密集型劳动出口实现发展的窗口；与此同时，各方也未为这个群体的教育需求做好准备。

其次，全球公域（global commons）的自然资源正在退化中，“我们完全没有做好准备”，各方在应对气候变化危机的进度远远滞后。

最后，国际货币体系也缺乏一个让发展中国家在无金融中断风险情况下发展的系统，同时也没有一张可靠的全球金融“安全网” 。

尚达曼指出，一个多极化（multipolar）的世界需要新的国际合作秩序，这不意味着新的多边或“超国家”组织，而是必须将现有的双边、区域和全球机构衔接起来，合作减低发展中国家投资环境的风险。

尚达曼进一步说，要建立有效并可续的新国际合作秩序，需要中国、美国和其他全球权力中心建立新关系。

他指出，过去30年最重要的发展是中国融入世界经济，“这个故事远远还没结束”，除了经济生产总值（GDP）之外，中国的生产力与收入水平仍有巨大增长空间，新的国际合作秩序必须包含责任分担和规则更新，让中国在维持开放世界秩序方面承担更大的责任。（《联合早报》北京特派员林展霆报道）

