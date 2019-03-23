胡海峰会见方志敏长孙方华清 两人多次强调“丽水之干”

据《中国民族博览》杂志社旗下的微信公众号“大白新闻”昨天透露，3月21日，中国井冈山干部学院兼职教授、革命烈士方志敏长孙方华清专程来到丽水市，前往浙西南革命根据地纪念馆瞻仰。中共丽水市委书记胡海峰会见了方华清教授，对他来到丽水表示欢迎。

胡海峰向方华清介绍，丽水市当前正在着力开展“浙西南革命精神”践行实践活动，就是要切实地发挥出丽水革命老区独特的红色资源优势，引导广大干部群众不忘初心、牢记使命，引领全市上下坚定共同理想信念和价值追求，激励广大干部群众把革命精神力量转化为推动丽水加快发展的思想自觉和行动自觉，以“丽水之干”担纲“丽水之赞”，推动“八八战略”再深化，改革开放再出发。以实际行动迎接新中国成立70周年、中国共产党建党100周年。

据大白新闻此前报道，两会期间，在北京出席十三届全国人大二次会议的市委书记胡海峰专程拜访了中国工农红军挺进师政委刘英之子，中纪委原副书记刘锡荣；中国工农红军挺进师师长粟裕之子，原北京军区副司令员粟戎生。

在刘锡荣、粟戎生的家中，胡海峰详细了解了两位老同志的身体和生活情况，分别向他们介绍了丽水经济社会发展情况。胡海峰说，老区人民一直深切缅怀和无限敬仰刘英书记、粟裕大将在丽水留下的光辉伟绩，深深牵挂着你们，非常感谢你们对丽水的关心和支持。

刘锡荣、粟戎生深情地表达了对父辈革命战斗地的眷念之情。“丽水是父亲工作和战斗过的地方，丽水人就是我的亲人。”刘锡荣说，看到丽水近年来发生了翻天覆地的变化，在国内外的知名度、影响力、美誉度直线上升，他深受鼓舞和自豪。粟戎生说，浙西南是父亲在最困难的三年游击战争时期战斗过的地方，是他深情挂念的地方，父亲曾为解决偏远革命老区遂昌县门阵村通行难问题而奔波呼吁。

刘锡荣和粟戎生都表示：“弘扬践行浙西南革命精神意义重大，影响深远，我们一定全力支持！”他们请海峰书记转达对老区人民的祝福和问候，衷心祝愿丽水人民在“两山”理念指引下，加快实现高质量绿色发展，过上更加幸福美好的新生活。

2月26日下午，胡海峰带领市四套班子领导，前往浙西南革命根据地纪念馆，瞻仰浙西南革命先辈，回顾浙西南革命历史，重温入党誓词。此次活动也是“浙西南革命精神”弘扬践行活动的启动仪式。

在浙西南革命根据地纪念馆序厅，中国共产党党旗悬于厅中央。面对党旗，胡海峰带领其他市领导一起重温入党誓词。随后，胡海峰等瞻仰了四任浙西南特委书记雕像，参观了“浙西南革命根据地建立的深厚历史渊源”“根据地建立及其斗争”“浙西南革命根据地长远而深刻的影响”三大展厅，重温了中国共产党成立前后浙西南人民反帝反封建斗争，浙西南建立中共地方组织、红十三军在浙西南开展的斗争、各地工农革命和武装暴动的历史；学习了红军北上抗日先遣队转战浙西南、开辟游击区，红军挺进师创建浙西南革命根据地和浴血斗争历程，以及抗日战争和解放战争时期浙西南的革命斗争历程。

胡海峰强调，丽水市领导干部要以实际行动弘扬践行伟大的“浙西南革命精神”，让红色精神绽放出新的时代光芒，汇聚起“丽水之干”的磅礴伟力。

