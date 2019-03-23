【江苏盐城化工厂爆炸】爆炸威力相当于2吨多TNT

据《中国新闻周刊》报道，江苏盐城陈家港镇生态化工园区的天嘉宜化工有限公司于前天（21日）下午接近3点发生爆炸。事故现场的视频显示，爆炸形成了巨大蘑菇云，冲击波震击附近大楼，地上到处都是碎片。

爆炸也引起了2.2级地震，什么概念？一份与不同地震释放能量相当的TNT（黄色炸药）当量显示，地震2.2级，相当于2吨多的TNT爆炸威力。

也就是这次江苏化工园区爆炸的威力相当于2吨多TNT。而2吨多TNT又是什么概念？这么说吧，一般手枪只有4克TNT，能穿透一个人。手榴弹TNT不过50克，1吨TNT就相当于2万个手榴弹同时爆炸。

国外有人做过试验，50克左右TNT的手榴弹，爆炸后10米范围内不会有活物，1吨的TNT放在地面上，能炸出37立方米的坑。

江苏盐城爆炸，是2吨多TNT的威力，目前已造成64人死亡、94人重伤。为了能对这个伤亡数字了解得更深刻，我们再做一次对比。

时间很不巧，上个月《2018年全国化工事故分析报告》正好发布。报告显示，2018年中国一共发生化工事故176起、死亡223人。再具体细分到事故原因，爆炸导致的死亡人数最多。2018年全年中国爆炸化工事故一共28起、死亡82人。

2019年就盐城这一起，仅仅用截至早上10点40的数据——47人死亡、90人重伤，已经超过了2018年整年的化工爆炸事故死亡人数的一半名额。

按照中国国家安全事故标准，死亡人数超过30以上，算特别重大事故。自天津大爆炸后，一直到去年化工行业都没有发生特别重大事故。

但江苏盐城化工厂爆炸，刷新了这一记录。

