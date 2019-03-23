【江苏盐城化工厂爆炸】爆炸事故后 多省份紧急要求排查危化品隐患

江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐于前天（21日）发生爆炸事故，并波及周边16家企业。

据澎湃新闻网报道，事故发生次日起，中国已有多个省份紧急要求开展危险化学品生产安全隐患排查整治工作。

江苏省委办公厅、省政府办公厅于3月22日上午印发紧急通知，要求切实做好危化品等重点行业领域安全生产工作。

据《新华日报》报道，通知要求深刻汲取教训，立即开展全省化工园区(集中区)、化工企业主要负责人和安全管理人员事故警示教育活动，迅速开展全省危化品安全生产大检查，全面排查各类风险隐患，切实夯实各环节责任，坚决防止危化品重特大事故，维护和谐稳定的社会环境。

通知提到了“全面开展危化品安全隐患排查整治”、“加快构建危化品安全生产长效机制”、“深入开展重点行业领域专项整治”等具体要求。

同一天，河北、辽宁、黑龙江、上海、福建、山东、重庆、甘肃、青海等多个省份也紧急部署危险化学品生产安全隐患排查整治工作。

据《河北日报》报道，3月22日，河北省政府召开化工行业安全生产整治攻坚行动电视电话会议，认真贯彻落实中共总书记习近平重要指示和总理李克强批示精神，按照省委、省政府部署要求，深刻汲取江苏响水“3·21”爆炸事故教训，对化工行业安全生产整治进行全面安排部署，坚决遏制重特大事故。

河北省委常委、常务副省长袁桐利要求，省“两办”要立即下发紧急通知，就当前安全生产工作作出具体安排。要开展全面排查，摸清所有化工企业和园区底数，一企一档、一园一档建立台账。要大力实施关停取缔、搬迁入园、改造提升、做强做优“四个一批”，不具备安全生产条件的依法关闭取缔。要提高行业准入门槛，开展常态化暗查暗访，建立失信“黑名单”，严厉打击违法违规行为。要严格落实各级党委和政府属地责任、部门监管责任、企业主体责任，层层传导压力，对履职不到位的严肃问责，打赢化工安全生产整治攻坚战。

据《辽宁日报》报道，3月22日，辽宁省应急管理厅下发紧急通知，按省委、省政府领导的指示要求，要求各市立刻组织开展危险化学品企业安全生产大检查，深刻汲取3月21日江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事故的教训，切实加强辽宁省危险化学品安全生产工作，坚决防范重特大事故。

《通知》强调，各市应急管理局立即组织辖区内所有危险化学品企业立即全面开展安全生产隐患自查自改。《通知》还要求，各级应急管理部门要对照江苏天嘉宜化工有限公司产品、工艺情况，迅速排查辖区内类似企业。

据《重庆日报》报道，3月22日下午，重庆市政府安委会下发紧急通知，在全市范围内全面开展危险化学品等涉危涉爆隐患集中排查整治，组织开展重点行业领域安全隐患大排查大整治大执法，督促企业落实主体责任，扎实做好安全生产工作。市应急局派出工作组，蹲点督导区县隐患排查和执法检查工作，确保安全生产责任制落实到基层、到一线、到企业。

根据重庆市委、市政府部署要求，市相关部门迅速抽调数十名专家分组深入重点区县，分阶段对重点区域、重点企业开展隐患排查整治，突出对化工园区和化工集中区的安全评估和检查诊断，严防类似危险化学品生产安全事故发生。

据青海新闻网报道，3月22日，青海省安委会办公室印发紧急通知，要求各市州人民政府、省安委会相关成员单位深刻吸取事故教训，深入贯彻落实习近平和李克强重要批示指示精神，举一反三，切实做好青海省化工行业领域(含危险化学品生产、经营、使用、储存、运输、废弃处置环节)安全生产工作。

通知强调，各地区、各部门要提高政治站位，充分认识做好危险化学品安全生产工作的极端重要性，深刻吸取“3·21”江苏盐城江苏天嘉宜化工有限公司事故教训，加强组织领导，强化落实安全生产责任，深入研判本地区、本行业领域事故规律和特点，立即组织对青海省化工企业及城乡接合部、农村、偏僻院落、废旧厂房等场所进行“地毯式、拉网式、全覆盖”隐患排查整治，坚决防范较大以上及有重大社会影响的事故。