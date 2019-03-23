意大利签署文件加入中国＂一带一路＂倡议

（北京／罗马综合讯）意大利和中国政府签署了关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利由此成为七大工业国集团中，第一个正式加入“一带一路”倡议的西方发达国家。

意中签署“一带一路”合作文件，是中国国家主席习近平本周对意大利进行三天国事访问的重头戏。据路透社报道，意大利副总理兼劳动和工业部长迪马约（Luigi Di Maio）在意大利总理孔特和习近平的见证下，与中国国家发改委主任何立峰签署了这份谅解备忘录。

双方也签署了另外10项能源、钢铁和天然气管道领域的合作项目，具体内容不详，但是路透社引述当地政府官员消息称，这些项目总值可能高达200亿欧元（306亿新元）。

意大利媒体则报道，这些项目总值约50亿欧元。

习近平这趟六天欧洲行从21日开始，首站就是意大利，期间分别同意大利总统马塔雷拉和总理孔特会谈。

据新华社报道，中国与意大利23日发表了关于加强全面战略伙伴的关系的联合公报。根据联合公报内容，双方表示欢迎签署政府间关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，愿加强“一带一路”倡议同泛欧交通运输网(TEN-T)等的对接，深化在港口、物流和海运领域的合作。

意大利愿在欧盟“欧亚互联互通战略”基础上，利用中欧互联互通平台提供的机遇，发挥自身优势，同中方开展合作。双方确认愿在亚洲基础设施投资银行(AIIB)内共同努力，推动与亚投行宗旨与职能一致的互联互通，双方并表达了增加两国航线联系的愿望。

另据中国外交部官网消息，习近平当地时间22日与马塔雷拉会谈时，马塔雷拉说，意大利支持共建“一带一路”，愿加强同中方文化旅游领域交流合作。意大利也将致力于推进欧中关系深入发展，加强同中国在联合国、二十国集团等多边机构中的沟通和协调，共同维护多边主义和贸易自由化，携手应对气候变化、国际安全等方面的挑战。

意大利参与“一带一路”倡议，加强与中国的战略对接，被视为中国外交的一大胜利，却引起了美国与欧盟的震惊和恐慌，他们担忧西方国家的敏感技术和关键基础设施将落入中国掌控中。意大利政府则希望通过参与“一带一路”促进出口与投资，帮助疲弱的经济摆脱10年来的第三次衰退。