当局延迟两天通报 响水爆炸案同天扬州工地意外致六死五伤

（早报讯）江苏盐城市响水县“3.21”爆炸事故发生同一天，该省扬州市一处在建工地也发生事故，导致六死五伤，扬州官方23日深夜正式对外证实这起事故。

据“扬州发布”网站23日11时34分通报，3月21日下午1时46分左右，扬州经济技术开发区中航宝胜海底电缆项目主塔外墙喷涂粉刷作业脚手架发生坠落。

扬州经济技术开发区发出的情况通报说，事故发生后，中共扬州市委、市政府立即启动应急预案，组织应急管理、住建、消防、卫健等相关部门和该区展开救援工作，全力抢救受伤人员。经初步核实，截止当天20时30分，事故有11人涉险。

通报说，21日当晚，涉险人员中有三人经抢救无效死亡。截至3月22日上午，涉险人员中又有三人经抢救无效先后死亡。目前，其他五名涉险人员伤情稳定。3月22日至23日，经对事故现场反复排查核实，未发现其他涉险人员。

通报指，本次涉事施工单位为中国建筑第二工程局有限公司。目前，在部、省有关专家指导下，事故调查和有关善后工作正在有序进行。

事发后，开放区与扬州官方都没有第一时间对外公布消息，据中国媒体“证券时报·e公司”报道，该媒体记者昨天上午赶到事发现场时采访时，现场仍拉着警戒线，有相关部门赶往现场调查。在记者亮明身份后遭保安连续推搡驱离，并被警告“不要找不自在”。

发生事故的建筑曾被扬州媒体宣传为“全球最高海缆交联立塔”。《扬州日报》去年8月报道， 该项目总投资50亿元（人民币，下同，10亿新元），是扬州全市在建最大规模制造业项目， 项目达产预计实现年产值60亿元。 （《联合早报》杨丹旭报道）