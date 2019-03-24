【江苏盐城化工厂爆炸】江苏省委常委会：从灵魂深处进行反思

据盐城发布官方微信消息，江苏省委常委会昨天（23日）召开会议，深入学习贯彻中共总书记习近平、国务院总理李克强对响水“3•21”特大爆炸事故的重要指示批示精神，认真落实王勇国务委员代表党中央、国务院提出的工作要求，研究部署下一阶段措施。省委书记娄勤俭主持会议。

会议开始时，与会同志全体起立，向事故遇难者默哀。

会议指出，响水天嘉宜化工有限公司“3•21”特大爆炸事故，后果极为严重，影响极为恶劣，教训极为惨痛。事故发生后，党中央、国务院高度重视。习近平、李克强等中央领导同志作出重要指示批示。江苏省各有关方面坚决贯彻中央要求，在国家有关部委的指导下，倾注全力抢险救援，目前救援处置工作科学有序、有力有效。

会议指出，要坚决深入贯彻落实习近平等中央领导同志重要指示批示，认真落实王勇国务委员代表党中央、国务院提出的要求，以对人民群众极端负责的精神，切实抓好救援善后和全省安全生产工作。

要加强核心区情况核查，继续开展网格化、地毯式搜救，绝不放过任何一个角落，绝不放弃任何一个生命。

要全力做好医疗救治，集中最顶尖专家、调配最优质资源，尽最大努力挽救生命、减少因伤致残。

要坚决防止次生灾害，加强预警监测，持续做好现场及周边空气、水、土壤的检测监测和危化品处置疏运回收、卫生防疫消杀等工作，有效控制污染源，按规处置被污染的水体，所有非专业救助人员不得进入现场，注意做好现场救援人员的防护。

要妥善处理善后事宜，组织精干力量，耐心细致、将心比心地做好抚恤赔偿工作，及时稳妥化解矛盾，抓紧做好周边房屋、校舍等的修缮和加固，保证中小学生正常上课。

要确保社会大局稳定，及时回应社会关切和舆论关注，把党中央、国务院的关怀，把事故救援善后情况，把事故点周边环境监测情况，准确客观地向社会权威发布。

要积极配合国务院事故调查组，全面深入开展调查，彻底查清事故原因，不论涉及到谁都要依法依规严惩，给人民群众一个负责任的交代。

会议指出，要深刻汲取血的教训，从灵魂深处进行反思。这次特大爆炸事故，是企业安全生产主体责任未有效落实造成的恶果，是监管中形式主义官僚主义酿成的苦果，是发展理念出现偏差带来的后果。

惨痛的教训再次警示我们，一定要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉践行新发展理念。

必须牢记，安全生产从来没有万无一失，只有“一失万无”，任何时候这根弦一丝一毫都不能放松，半点也不能麻痹和侥幸。

必须牢记，发展的根本目的是为了让人民过上更好的日子，绝不能以人的生命为代价换取一时的经济增长。

必须牢记，创新、协调、绿色、开放、共享发展是唯一正确的发展道路，一定要坚决纠正与新发展理念不符合、不适应的观念和做法，保持高度的战略定力，不为增长数字的一时波动所干扰，扎实推进产业转型升级，扎实推进生态环境保护，扎实推进高质量发展。

会议指出，要举一反三，全面开展安全隐患大排查大整治。各地各部门要按照省两办关于做好危化品等重点行业领域安全生产的紧急通知要求，对所有危化品生产、经营、仓储、运输企业开展深入排查，对危险程度较高、事故易发多发的生产工艺环节和部位进行严格监管，确保不放过任何一个漏洞、不忽略任何一个盲点、不留下任何一个隐患。

同时，要对各领域、各行业、各场所特别是交通、燃气、电力、食品药品等重点行业领域，医院、学校、车站、机场、文娱场所、建筑工地等重点场所，开展安全隐患大排查。凡是存在安全漏洞和风险隐患的，一律停产整改;限期整改依然不合格不合规的坚决关停;相关部门和责任人要对整改工作终身负责，对一路整改、一路放行、一路出现问题的，要倒排责任、依法依规追究责任。

会议强调，各地各部门一定要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，提高政治站位，强化底线思维，增强忧患意识，全力做好改革发展稳定各项工作。

