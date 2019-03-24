美媒：四大原因解释为什么美国永远不会有高铁？

美国《华盛顿邮报》近日刊发题为《为什么美国永远不会有高铁》的文章，以加州正在筹建的旧金山——洛杉矶高铁为例，解释阻扰美国建设高铁的四大原因。

据报道，加州在2008年确定要修建高铁，衔接旧金山与洛杉矶两大城市。加州政府在同年11月批准发行90亿美元债券以为项目筹备启动资金。整个高铁项目预计将耗资330亿美元，但根据最新统计，如今项目预算已经飙升近2.5倍，超过750亿美金，而且还在不断攀升。

民主党州长加文·纽瑟姆2月12日在首次发表州情咨文时呼吁本州把该项目缩减为一段成本较低、穿越中央谷地的铁路。

文章指出阻扰美国建造高铁的四大原因是：城市间的距离、地价、法律程序主义及成本。

其中，文章指出美国大城市之间的距离要比中国及其他国家更远，因此建造穿梭在城市间的高铁造价更高。

其次，虽然美国的确有几个城市群似乎具备建设铁路的条件，但高铁对于铁轨要求高，绝大部分铁轨必须是直路，拐弯时为了安全，列车必须降速，而且弯道幅度不能太大。但由于美国城市之间的土地价格往往偏高，因此增加了政府购地修建铁路的成本。

第三，由于历史原因，美国的法律体系向公民提供了数量绝无仅有、可以用来阻挠政府项目的否决点。因此，任何比粉刷校舍更大规模的基础设施项目都不得不通过多年的评估和法庭诉讼争出个结果，或者花钱收买反对者，或者更有可能双管齐下。

第四，美国基础设施项目的建设成本比其他任何地方都高得多。右派喜欢指责工会；“左派”喜欢指责要价过高的顾问。但他们都在争论症状而不是症结。

最后文章总结，加州彻底展现了所有这些病状。以较低廉成本修建的那部分铁路根本不靠近人们所在的地方，而是穿过地价较低廉、游说团体相对较少的中央谷地。这条路线中真正有用的部分——终点——预示着无休止的法律和政治难题以及巨额成本。这两个终点相距400英里——说到底太远了，没法连接。