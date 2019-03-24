艺人欧阳娜娜被扣台独帽子 官媒评论解套

最近台湾艺人欧阳娜娜被某些网友指成“台独”，她第一时间声明“一直坚定认为自己是中国人”，但仍引起两岸网友热议。环球网刊登评论称，要避免武断地给台湾艺人扣上“台独”的帽子。

评论指出，由于台湾问题复杂敏感，大陆在表达自己的情绪时，更需要多一份理性客观。“台独”对大陆来说属于零容忍。因此要尽量避免在没有充分了解事实真相的情况下，武断地给台湾艺人扣上“台独”的帽子。

评论称，台湾有人经常故意在网上抹黑一些并无“台独”言行的艺人，让不了解情况的台湾民众对大陆产生负面观感，觉得大陆“文攻武吓”“强权打压”“政治逼迫”，升级两岸对抗，挑拨民众情感。大陆网友看到此类消息，应加以理性甄别。

评论认为，台湾艺人赴大陆发展，正是两岸彼此加深了解、建立好感、增进情谊的好机会。两岸分离近70年，因特殊的历史遭遇和不同的社会环境而形成不同的心态。重新拉近心理距离，需要真诚、尊重、善意、包容，更需要时间。最忌讳也是某些“有心人”最愿意看到的，就是两岸民众互相指责、攻击、贴标签。

评论反问，我们该如何化解隔阂？最好的办法是面对风波、就事论事、理性客观，用“慧眼”识破计谋。

评论还举之前宋芸桦及林心如等事件表示，尽管当时被人卖力炒作，但由于大陆方面处理较为理性客观，最终平稳落地。