应美国邀请 两台军上将将先后访美

台湾军方参谋总长李喜明3月25日访问华盛顿，将会见美军高层。台湾空军司令张哲平也将启程访美。

据台湾国防部表示，两位上将都是应美方邀请，赴美进行军事交流，与军购案无关，其他细节不评论。

联合新闻网报道，李喜明将在今年7月届龄退伍，新任参谋总长外传由国防部副部长沉一鸣或陆军司令王信龙接任，以王信龙呼声较高。过去已有非空军官校正期生出身的空军上将李天羽出任过总长职位，王信龙也不是陆军官校正期生。

李喜明近年积极推动整体防卫构想不对称作战概念，过去台湾国防部长严德发也曾提出这个构想，但在李喜明任内逐步落实，颇受美方青睐。对李喜明即将退伍，传美方曾多次透过管道表达关切李喜明未来去向，认为李喜明推动的战训构想应该继续落实。

上将出国前须总统同意，据了解，李喜明是23日抵美，由于他有美国海军战争学院1998年班学资，先前往罗德岛新港市美国战争学院怀旧，外界观察此行可能是毕业旅行。

李喜明25日前往华盛顿，拜会美军高层。知情人士说，李喜明应属例行参谋总长访美，没有特别目的，美方原本希望他去年前往，因故一再延迟，所以才在卸任前成行。

由于台湾向美提出采购F-16V战机，李喜明赴美后，张哲平也紧接访美，时机巧合。