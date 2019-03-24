山东要求：突发事件30分钟内报告省政府总值班室

日前山东省政府办公厅正式印发《关于切实加强和改进安全生产类、自然灾害类突发事件信息报告工作的通知》（以下简称《通知》），重大及以上突发事件信息，县级政府及有关主管部门（单位）可越级报告；对达到相关报送标准的突发事件，事发地政府和省有关部门（单位）要在事发后30分钟内将初步情况电话报告省政府总值班室。

据山东省人民政府官网消息，《通知》明确了突发事件信息报告责任主体，各级政府及有关主管部门（单位）要及时准确地向上级报告突发事件信息。各有关主管部门（单位）向本级政府和上级主管部门报告突发事件信息，同时抄送同级应急管理部门；各级政府向上级政府报告突发事件信息，同时抄报上级政府应急管理部门；各级应急管理部门向本级政府报告突发事件信息，同时抄报上级应急管理部门。

重大及以上突发事件信息，县级政府及有关主管部门（单位）可越级报告，同时报省应急厅，但必须及时向被越过政府和有关部门补报。县级应急管理部门接报较大及以上突发事件信息后，同时向省应急厅、市级应急管理部门和本级政府报告。

突发事件信息报告需要严格遵循时限要求。各级各部门（单位）对达到报送标准的突发事件，发生在敏感时间、敏感地点或涉及敏感人员的事件以及可能演化为重特大级别的事件，事发地政府和省有关部门（单位）要在事发后30分钟内将初步情况电话报告省政府总值班室，同时报省应急厅；事发后1小时内，必须书面报告初步核实的概况，作为突发事件初步上报的口径。接到省政府办公厅和省应急厅要求核报的信息，事发地政府及有关主管部门（单位）要迅速核实，及时反馈相关情况。电话反馈初步核实情况时间不超过20分钟；对于明确要求报送书面信息的，反馈时间原则上不超过45分钟，有关情况可以续报。

为提升第一时间获取突发事件信息的能力，各级各有关部门（单位）要加强信息化建设，推动现有信息报告系统互联互通，切实解决信息不共享、不对称的问题。公安等部门要加强对互联网信息的监测分析，及时发现、掌握突发事件信息线索，第一时间转有关主管部门（单位）核实，形成有效联动。县级政府应当建立健全专职或者兼职信息报告员制度，充分发挥信息报告员作用，确保信息报告行政区域全覆盖、行业领域全覆盖。

同时，《通知》要求各级各有关部门（单位）健全上下一致的突发事件信息报告工作制度，简化程序，减少审批环节，提高信息报告质量和效率，着力解决报告不及时、内容不准确、要素不全面的问题。

按照《通知》，各级各有关部门（单位）要建立突发事件信息报告责任倒查机制。重大及以上突发事件处置结束后，省应急厅将会同有关部门（单位）对突发事件处置各环节进行认真核查，尤其是突发事件信息报告时间和报告范围，出现信息迟报、漏报、瞒报的，严肃追究相关部门（单位）及有关人员的责任。