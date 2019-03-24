美军高官批评谷歌帮助中国伤害美国国家安全

美军参谋长联席会议主席邓福德（Joseph Dunford）本周两度警告谷歌，拒绝与五角大楼合作却在中国投资帮助解放军赶上美国，将对美国的国家安全造成长期伤害。

据路透社报道，邓福德说：谷歌在中国设人工智能创投公司，允许中国军队取得并利用美国开发出来的科技。邓福德表示他计划下周和谷歌代表会晤，辩论美国企业的角色和职责以及谷歌对自己国家的义务。

邓福德22日在智库“大西洋理事会”（Atlantic Council）主办的论坛上表示：“谷歌协助中国军方取得科技进步，不符合美国国家利益，所以我们要进行的辩论。”

邓福德和代理国防部长沙纳汉（Patrick Shanahan）共赴国会参院出席听证会时也指出，谷歌在中国做生意间接帮助中国军方，坦白说，间接可能还不足以完整描述实际状况，更贴切的说是让中国军方直接受惠。

邓福德被问到此事时，表达他的态度反映出美国政府的忧虑，任何公司在中国做生意时使用或拥有的资讯和数据，都会流到当局或军方手上。

邓福德说：在中国做生意的外企，都被要求公司内部要成立共党组织。在那里协助发展人工智能会发生两件事，其一是协助独裁政权掌控人民，再者是让中国军方利用在美国研发出来的科技。

去年，因为内部员工联署抗议，谷歌退出美国国防部的人工智能实验计划“Project Maven”。谷歌员工指称，这项科技可能帮助美军用来制造自动化武器。