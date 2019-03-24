韩国瑜见港澳中联办 台议员呛：秃子打伞 无法无天

高雄市长韩国瑜接连两天与香港、澳门中联办主任会面，引发台湾岛内不满。

综合《自由时报》等台媒报道，台湾陆委会表示，该行程事前未列入，且亦未公开，盼对外公开说明释疑；对此，民进党、绿党、社民党等8位新生代议员24日召开记者会，批评韩已成为中共参选台湾总统的代言人，俨然是“秃子打伞，无法无天”，要求韩公开说明密会内容。而出访中的蔡英文对此也表示，韩国瑜去拜访中联办，很难排除是在制造一国两制的氛围。

面对陆委会疑虑，韩国瑜日前受访时反问：“忧虑什么？我要出卖高雄吗？”。他指出，陆委会及其他人的酸言酸语，不必要的杂音还有怀疑论，非常无聊。

而国民党中央委员连胜文则帮韩国瑜“出头”，批评质疑者“自己做不到就不要酸别人”。

联合新闻网报道，连胜文表示港澳毕竟是中国大陆一部份，对韩国瑜来讲，不管怎么样都是“客随主意”，中国大陆驻扎在港澳的办事人员，很多活动会有参与，不管怎样都会遇到。

“韩市长总不能作为客人去那里，还颐指气使要求主人说，谁能来谁不能来，这不符合作客的道理。”

连胜文认为韩国瑜是尊重对方的安排，不是说他自己想要怎样。

而前新北市长，将参选国民党总统候选人的朱立伦也为韩国瑜说话。他表示，自己去香港也见过香港特首，觉得（反对者）太大惊小怪，跟中共官员见面很正常，不管是香港或中国大陆，韩国瑜马上就要到深圳、厦门，“不必逢中必反，不必看到中共官员就特别”。