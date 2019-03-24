民进党谁出线 最快4月17揭晓

民进党总统提名5人协调小组昨天召开第一次会议，民进党秘书长罗文嘉会后转述，初步共识，配合蔡英文出访，原本表定时间希望4月17日公告总统候选人，将延到24日公告人选；由于顺延后，民调预计17或18日出炉，因此最快17日即可知道结果。小组第一次会议初步达成的共识，预计下周三27日中执会通过。

据《中国时报》报道，对于初选顺延一周，赖清德透过幕僚表示，因总统出国一个礼拜，尊重党中央延期一个礼拜的规划；赖随后也在脸书发文，初选不是破坏团结，打一场典范的初选。

此外，罗文嘉说，协调最后的幕僚作业到4月12日；政见会预计在4月13或14日间，15、16到17日展开民调，民调预计做二到三天，所以4月17或18日就可以知道民调结果。

民进党总统提名5人协调小组昨天召开第一次会议，讨论约莫近两小时，会后罗文嘉转述，按照流程有四阶段，开放登记、协调、政见发表及民调；上周五截止，共有蔡英文及赖清德两位同志参选，这次依照中常会决议成立5人协调小组开会，除了桃园市长郑文灿缺席，总统府秘书长陈菊、行政院长苏贞昌、党团总召柯建铭及党主席卓荣泰都到场，会中讨论，按照民进党初机制要如何展开协调作业。

至于政见会，罗文嘉说，大概举行一到两场，但要看协调状况；至于民调方式，依照民调办法实施。对于会中草案结论，卓荣泰有征询过赖清德，赖表示尊重党部的决定；至于蔡英文方面，则还没联系。

罗文嘉转述，最后结论是，民进党作为民主政党，守护台湾民主同时，也要坚定守护民进党民主机制。

他说，目前蔡英文因公出访，无法协调，考虑这种状况，不要影响双方权益，征求两人同意，延长协调时间；在考虑流程不变，配合出访，把正式公告提名时间展延最长1周，这是大家共识，但这是协调小组还是要经过中执会。

罗文嘉说，在过程中，要让大家看到民进党是成熟文明的民主政党，请支持者用办喜事的心情看待民进党，有机会更认识这个政党。民进党除了追求最后胜利，也让大家看到民进党成熟，跟其他政党不同。