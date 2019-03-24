桥水基金创始人：中国机会多 未来更多投资进入中国

桥水基金创始人雷·达利欧22日在自己的新书《债务危机》的中国发布会上表示，看好中国未来的投资前景。

据新浪财经报道，达利欧相信将来在中国的投资会增长，因为很多投资者都在中国投资。如果不到中国来投资的话，那你就忽视了一些机会，因为在中国有很多的机会，很多行业发展得非常好。同时，他也相信在未来许多年中，会有更多投资者进入中国。

达利欧指出，中国的市场在发展，监管也在发展，希望两者能够达到世界级别，现在发展的过程中，还在成长，但未来会有许多投资机会。

他说：“每个国家都有它的特殊性，但是基本原理是一样的，比如说低利率肯定会刺激经济，肯定会影响资产价格，减税政策也会有影响，减税后，人们手中的钱会更多，人们就会花钱，这些都是放之四海皆准的准则。中国的市场在不断发展，我并不期望桥水在一开始就发展得很快，我希望能逐渐了解本地的情况，包括监管知识、谁在卖出、谁在买进、原因是什么。”

达利欧强调，了解本土情况的这些过程都是循序渐进的，可能是稳步的，缓慢的。与此同时，我们也要运用于放之四海皆准的准则。

他认为人类现在发展到一个新的历史时刻，数字生活已经是现实，而且在加速发展；全球化已经是现实，不可能逆转。而中国在过去用改革开放起到了一个示范带头作用，以后在新的世界格局里面，特别是再新的规则制定时里面，不可避免地要起到很大的参与制定规则的作用。