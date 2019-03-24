蔡英文访南太呼应美印太战略 学者：大幅倾美未必有利

蔡英文结束帛琉访问，搭机前往站瑙鲁。蔡英文这次出访南太平洋三友邦，除巩固邦谊，也与美国印太战略呼应。

联合新闻网引述学者言论，指在美中两强之间，蔡政府亲美，战略失衡，长期而言，失去自主，未必有利。

大陆势力近年来深入南太平洋地区，美国川普政府上任后推动印太战略。蔡英文采取亲美外交政策。

淡江大学国际事务与战略研究所所长李大中说，川普政府喊出印太战略，蔡政府立即呼应。截至目前，美方的印太战略仍非常模糊，军事安全方面事涉敏感，美方真正在意的是经贸层次，美国在印太地区，具体且大规模的投资方案不多。

李大中表示，美国确实将台湾纳入印太战略的一部分，目的之一当然是跟北京针锋相对。但美中关系是高手过招，政治性高，台湾要懂得避险。台美关系关键，但两岸关系和缓也很重要，台湾现行对外战略明显失衡，一厢情愿，十分罕见，长期而言，减少自主，失去回旋空间。

台大政治系副教授陈世民说，大陆经济实力愈来愈强，在太平洋地区的影响力也增加，对台湾的邦交造成问题，蔡英文这次出访，首要之务仍是巩固邦谊。

蔡英文预计下午抵达瑙鲁，中华民国驻瑙鲁大使周进发、瑙鲁外交部次长阿洛谊及教育部长史考蒂，前往迎接。蔡英文将在北京时间25日上午，会晤瑙鲁总统瓦卡，展开双边会谈，随后前往国会发表演说。