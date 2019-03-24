衡水市委宣传部长质问尸位素餐者：你不感到愧对职位吗？

据澎湃新闻网报道，周四（21日）在河北省衡水市的宣传思想战线开展增强“四力”、深化“五最”机关建设教育实践工作暨推进媒体深度融合专题会议上，市委常委、宣传部长马福华对新闻战线中个别不思进取，对新兴事物一问就是“不太熟悉”“不太懂”“一窍不通”的“老资历”公开提出质问。

这一犀利的表态由河北广播电视台微信公众号“河北综合广播”在其3月22日的推送文章中率先披露。在该篇推文中，上述被批的“一窍不通”的“老资历”被评价为“尸位素餐者”。

在微信公众号“河北综合广播”发布的会议视频片段中，马福华金句频出：“在这个岗位上20多年了……这个人身上丝毫没有所从事工作的专业精神”，“一批评他，他就一笑、一嘟囔：‘我不太熟悉这个方面，不太懂，我对这玩意儿一窍不通。’”“你（既然）一窍不通，你不感到愧对你的职位吗？”

马福华表示，增强“四力”教育实践工作重点还是要落在解决问题上，要针对当前队伍建设存在的能力不足、本领恐慌，不善为、不会为等问题精准施策，靶向发力，务求实效。他说，一是要坚持推进全市宣传思想战线学习常态会；二是全面加强对全市宣传干部进行系统化的培训；三是要高度重视互联网背景下智能化时代的到来，要学习以AI技术为代表的新技术、新科学。

澎湃新闻网注意到，在衡水广播电视台《衡水新闻》播出的此次会议视频新闻报道中，并未采用马福华的上述讲话。

出生于1963年5月的马福华是河北枣强人，担任衡水市委常委、宣传部部长一职已有两年。

公开资料显示，马福华1984年3月加入中国共产党，1984年7月参加工作，省委党校在职研究生学历。

1996年1月起，马福华先后担任过衡水地区行署办公室副主任，衡水市政府副秘书长，市政府副秘书长兼办公室主任、党组副书记，市政府秘书长、党组成员兼办公室主任、党组书记等职。

2003年2月，马福华履新衡水市桃城区委副书记、副区长、代区长，后“去代转正”。2006年5月，马福华出任桃城区委书记。

2010年11月，时年47岁的马福华出任衡水市政府党组成员，并于次月任副市长，跻身副厅级。2017年2月，马福华就任衡水市委常委、宣传部部长至今。