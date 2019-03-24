韩国总理下周访问蒙古国和中国

韩国总理室22日表示，国务总理李洛渊25至30日将对蒙古国和中国进行正式访问。

据韩联社报道李洛渊25至27日访问乌兰巴托与蒙古国总理呼日勒苏赫举行会谈，并共进晚餐。李洛渊还将拜会蒙古国总统哈勒特马·巴特图勒嘎，会见国家大呼拉尔主席贡布扎布·赞丹沙塔尔。蒙古国是韩国新北方政策的重要伙伴国，明年是韩蒙建交30周年。

李洛渊27至28日前往海南出席博鳌亚洲论坛2019年年会，这将是韩国总理时隔5年出席博鳌。李洛渊还将同中国国务院总理李克强举行会谈，这是韩中两国时隔3年举行总理会谈。李洛渊将在会谈上呼吁完全恢复双边交流合作，增进环境、经济、人员交流给两国人民带来实实在在的好处，让中国在韩半岛事务中发挥建设性作用。

李洛渊还将与出席博鳌的老挝总理通伦·西苏里举行会谈，争取成功举办韩国-东盟特别峰会和韩国-湄公河流域国家峰会。李洛渊将于28至30日前往重庆，出席韩国光复军总司令部复原纪念仪式，参观修葺一新的大韩民国临时政府旧址，纪念建政100周年。李洛渊将分别与重庆市委书记陈敏尔、市长唐良智共进早餐、晚餐。

这将是李洛渊就任以来第九次出访，他于2017年10月出访希腊和保加利亚，2018年3月出访多米尼加共和国和巴西，5月出访奥地利和爱尔兰，7月出访肯尼亚、坦桑尼亚和阿曼，8月出访印尼，9月出访越南，12月出访阿尔及利亚、突尼斯和摩洛哥。