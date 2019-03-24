扬州一工地6人坠亡 新京报：信息通报宜早不宜晚

3月23日晚间，江苏省扬州市经开区管委会发布消息，通报3月21日13时46分左右，中航宝胜海底电缆项目主塔外墙喷涂粉刷作业脚手架发生坠落，造成6人死亡，5人受伤。这起事故和响水爆炸相隔约一个小时，但直到23日深夜，官方才对外发布通报。而在通报前，已有相关媒体报道并催促当地政府发声。

《新京报》今天（24日）发表评论，指扬州政府不该延误通报，并不能因扬州、盐城两起事故都发生在江苏省内就将两者勾连，做无谓联想或过分指责，同时也不能因两起事故叠加，就“避重就轻”，让扬州工地事故逃脱舆论的审视和追问。

评论强调，只要是安全事故，无论是自然灾害还是主观人为，无论是特别严重还是一般严重，都应得到足够的重视，按照既定的公开程序，向公众及时通报事故详情和救援进展。

以下为评论全文：

三月虽阳春，但祸不单行。

3月23日晚间，江苏省扬州市经开区管委会发布消息，通报3月21日13时46分左右，中航宝胜海底电缆项目主塔外墙喷涂粉刷作业脚手架发生坠落，造成6人死亡，5人受伤。这起事故和响水爆炸相隔约一个小时，但直到23日深夜，官方才对外发布通报。而在通报前，已有相关媒体报道并催促当地政府发声。

据《证券时报》报道，3月23日上午，记者前往事发地点采访，在亮明身份后遭保安连续推搡驱离，并被警告“不要找不自在”。截至本文写稿，事情已经过去了近三天，在认证为“中共扬州市委宣传部官方微博”的“扬州发布”上，尚无本次工地安全事故的相关信息，倒是有响水爆炸的一些信息。

的确，事故有大小，情节有轻重，伤亡有多少，对于安全事故的通报有轻重缓急，这是很正常的。但是，扬州和盐城毕竟处于两地，盐城响水的爆炸再怎么严重，也不影响扬州发挥主动、积极应对，两地的工作应是互不影响的，信息发布和救援工作也应是并行不悖，相辅相成的。

事实上，在响水爆炸当天，全国还有其他地方发生过安全事故，比如成都双流机场发生钢筋倾倒事故，造成4人死亡，十几人受伤。当下，全国各地企业基本都已恢复年后生产，通常情况下，2月、3月也是事故相对较为集中的时期，相信各地也早有经验性的应对思路和工作程序。

2017年印发的《江苏省全面推进政务公开工作实施细则》规定，对涉及特别重大、重大突发事件的政务舆情，要力争在3小时内、最迟不超过5小时发布权威信息，24小时内举行新闻发布会。那么，对于一般事故和较大事故，或许也应该有相应的信息发布标准。不然，有可能造成信息发布迟滞，乃至无消息的状态。

我们既不能因为两起事故发生在同一天，且都发生在江苏，就把这两起事故勾连，在此时对当地做无谓的联想和过分的指责。但是，也不能因为两起事故叠加到了一起，就“避轻就重”，让扬州工地事故逃脱舆论的审视和追问。

有一点共识是存在的：只要是安全事故，无论是自然灾害还是主观人为，无论是特别严重还是一般严重，都应得到足够的重视，按照既定的公开程序，向公众及时通报事故详情和救援进展。如此，公众才有关注的前提，社会才有监督的可能。并且，我相信只要是事故，总有经验要总结，总有教训要吸取。

在移动互联网时代的背景下，在政务媒体已经发展相当充分的前提下，来自地方政府和管理部门的信息发布，应有和民间、媒体赛跑的意识，这也是有效预防谣言的方式。

必须要认识到，让民众早知道、多知道，这不仅是为了满足公众的知情权，更是对遇难者本人及其家属的尊重和负责，同时也是为了让事件的应急处理更加高效、科学、透明、有序。