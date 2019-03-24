访美返台柯文哲自评：只算是及格

台北市长柯文哲结束访美行程，今（24）晨抵返台湾，一进国门就遇到许多柯粉热情接机。而对于这此访美行程自评分数，柯文哲仅表示“只算是及格”，从来对自己还有更高要求。

据《自由时报》报导，柯文哲对于访美行仅表示：“没有什么满意，应该这样讲，从来对自己都有更高要求，这个只算是及格，从市政学习到美国政府智库的交流，这4天还是做一大堆事情。”他说：“这次主要还是华盛顿，华盛顿就变得好像有点政治意味，不然以前都是产业之旅比较为主，不管美国的国务院、国防部、国安会，政府机关交流，另外一个就是智库，因为我们这次实在参访太多智库。”

北市府幕僚指出，在此行中城市交流的部分，柯文哲见到了包括亚特兰大的市长、市议会议长、市议员，以及乔治亚州的州长、州务卿、参议员等，在亚特兰大也有与当地商会签署合作备忘录，因此即使未见到纽约市长，整体来说城市交流的结果仍高于预期。

而针对外界关注柯文哲与华府以及各个智库的交流，幕僚表示柯文哲此次与包括布鲁金斯学会等智库见面，以及AIT前主席卜睿哲、“战略暨国际研究中心（CSIS）”专家葛来仪等人，除此之外还有国务院官员，如亚太副助卿史墨客（Hanscom Smith）见面，柯文哲已清晰表达“亲美日友中”的立场让美国智库学者了解，到白宫与国务院也有见到一些官僚，因此政治行程方面也算有达到预期。

最后，相比之前柯文哲去以色列参访，或是在前几周在台湾的行程，此次访美行的网路声量确实有比较高，不论是从谷歌搜寻趋势或者媒体报导露出，都显示声量表现还不错。