【江苏盐城化工厂爆炸】李干杰：最大限度降低江苏响水爆炸事故的环境影响

据《新京报》消息，中国生态环境部部长李干杰日前组织召开会议，研究部署江苏响水天嘉宜化工有限公司“3•21”特别重大爆炸事故应急处置工作，要求全力协助支持地方科学妥善应对，最大限度降低事故的环境影响。

李干杰强调，要全面加强环境监测，深入开展污染状况研判，为事故应对决策提供科学依据；要千方百计采取有效措施，加快事故现场污水及固体废物的清理处置工作，严防受污染水体进入灌河，切实防范事故次生环境灾害；要密切关注天气状况，提前做好万全准备，应对降雨对处置工作可能造成的影响。

生态环境部介绍，目前各项工作有序推进。陈家港化工园区内新民河、新丰河、新农河三条入灌河河渠已经全部通过筑坝拦截的方式封堵完毕，同时组织人员对坝体进行加固、巡查和实时监控，确保污染水体不入灌河。23日，为了解爆炸区域环境影响及风险状况，副部长翟青带领专家深入事故核心区，现场查看事故爆点大坑废水、爆炸区地面坑塘废水及固废等情况，监测人员对污染水体进行了采样分析。

生态环境部从中国环境科学研究院、中国环境监测总站、南京环境科学研究所、固体废物与化学品管理技术中心、清华大学等单位调集环境监测及水、固废、土壤处理等方面30名专家，全力支持当地科学妥善处置事故。工作组协助地方进一步优化事故区域大气和水体的环境监测方案，对河道内污染水体、核心区残余化学品、污水及固体废物等情况进行摸排，提出了污染治理工作初步方案。工作组要求当地全面调度周边区域应急池、储罐、运输罐车等资源，做好污水处置设施、园区污水厂技术对接工作，确保设施尽快投入运行。制定应对降雨预案，提前做好人员调配和物资准备工作。