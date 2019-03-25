易纲：央行要进一步发挥货币政策逆周期调节作用

中国央行行长易纲周日表示，扩大金融业对外开放势在必行，但开放过程可能提高金融风险防范的复杂性，要完善金融风险防范体系，探索以存款保险为平台建立金融机构退出机制，进一步发挥货币政策的逆周期作用，丰富政策工具箱，阻断跨市场风险传染。

据路透社报道，他在中国发展高层论坛2019年年会上并称，今年的主要任务是研究提供足够的对冲工具，使得各种各样的投资者能够有效地对冲风险，有效地管理风险。

易纲说：“金融业的开放本身并不是金融风险产生的根源，但是开放过程可能提高金融风险防范的复杂性，因此需要不断地完善与开放相适应的金融风险防范体系。”

他并提出了完善金融风险防范体系需要的四方面措施：第一是要充分发挥国务院金融稳定发展委员会的统筹协调作用，统筹把握各领域出台的政策的力度和节奏，形成政策合力。

第二是健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控的框架，进一步发挥货币政策的逆周期作用，保持经济运行在合理的区间。不断完善宏观审慎政策框架，加强对金融控股公司的监管，进一步完善对系统性、重要性金融机构的监管，丰富政策工具箱，加强对金融市场实时的监测，阻断跨市场、跨区域、跨境的风险传染。

第三是加快金融市场基础设施建设，做好金融业的综合统计，运用现代科技手段和支付结算机制，实时动态监管线上线下、国际国内的资金流向和流量。

第四是健全问题金融机构的处置机构和处置的机制，探索以存款保险为平台，建立市场化、法治化金融机构退出机制。

易纲表示，去年央行在博鳌论坛上宣布的金融开放时间表，其中绝大部分措施已落地，极少数尚未落地的措施的法律修改程序已经到了最后阶段，相关的申请受理工作已经开始。

他透露：“今年的重点任务就是研究如何能够使市场准确定价，提供足够的对冲工具，使得各种各样的投资者能够有效地对冲风险，有效地管理风险。”