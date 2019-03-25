中国留学生在加拿大遭绑架下落不明：曾遭嫌犯电棍电击

中国驻多伦多总领馆当地时间3月24日表示，对领区内发生的一名中国留学生被绑架案高度重视，正全力应急处置工作，现已与受害人家属取得联系并通报有关情况。

据中新社报道，总领馆表示，据加拿大警方通报，当地时间3月23日晚6时左右，一名中国留学生在加拿大安大略省万锦市被绑架，目前约克区警察局正在调查此案并寻找受害人。

据悉，受害人与友人回到所住公寓楼的地下车库时，三名绑匪从一辆车内下来，抓住受害人。其中一名嫌犯持有电棍类武器。受害人一度试图反抗，但遭到电击。嫌犯最终逼迫受害人进入车内，并驱车逃离现场。目前受害人下落不明。

据警方24日公布的信息，下车犯案的三名嫌犯均穿深色外套，其中一名嫌犯蒙面，两名嫌犯为深色皮肤。另有一名驾车嫌犯身着绿色或黄色外套。

中国驻多伦多总领馆对此高度重视，立即启动领事保护应急机制，第一时间联系约克区警方了解案情，要求警方全力寻找并安全解救受害人，采取切实措施保障辖区内中国公民合法权益。总领馆也第一时间与受害人家属取得联系并通报有关情况。

总领馆表示，下一步将继续密切跟踪此案进展，同警方、学校和家属等有关方面保持密切沟通，在职责范围内提供一切必要协助，积极做好涉中国公民领事保护和协助工作。

据当地警方披露的案情，一名22岁的陆姓（音译，英文全名为Wanzhen LU）中国男性留学生23日傍晚在所住公寓楼的地下车库遭绑架。警方已取得现场监控视频，并公布了嫌犯及其所用车辆画面。