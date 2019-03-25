【图集】马克龙会见习近平：法国关注并重视“一带一路”倡议

中国国家主席习近平24日晚在尼斯会见法国总统马克龙。习近平夫人彭丽媛、马克龙夫人布丽吉特参加。

据新华社报道，习近平愉快地回忆起中法两国友好交往历史。习近平指出，法国是第一个同新中国正式建交的西方大国，也是最早同中国建立战略伙伴关系和开展战略对话、最早同中国开展民用核能合作的国家。

中国国家主席习近平24日晚在尼斯会见法国总统马克龙。（路透社）

习近平说，今年是新中国成立70周年，也是中法建交55周年，他在这样一个特殊年份访问法国，具有特殊意义。

习近平强调，当前国际形势和两国关系都发生了很大变化，但有几点始终没有改变。一是中国对中法关系的重视始终没有改变。中国一直视法国为优先合作伙伴，两国人民有着特殊友好感情，这是一笔宝贵的财富，我们要继承好，发扬好，使中法关系继续走在时代发展前列。

中国国家主席习近平24日晚在尼斯会见法国总统马克龙。习近平夫人彭丽媛、马克龙夫人布丽吉特参加。（法新社）

习近平说，二是中法对和平、发展、公平、正义的共同追求始终没有改变。中法都是具有远见和独立自主精神的民族，都主张维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，在国际事务中奉行多边主义，反对保护主义、单边主义。致力于构建开放型世界经济，合作应对人类共同面临的挑战。他多次阐述的构建人类命运共同体主张与总统先生提出的“同一个星球”的理念有很多相同或相似之处。中法在气候变化等领域多次成功合作，在国际上发挥了积极引领作用。

三是中法合作互利共赢的属性始终没有改变。中法合作历史表明，双方不是零和博弈关系，在未来很长一段时间内，两国经济仍具有较强互补优势。中国持续发展和扩大开放将为两国创造一系列新的合作机遇，提供更广阔合作空间。

中国国家主席习近平24日晚在尼斯会见法国总统马克龙。他们两位在一同共进晚餐前在河道旁散步。（路透社）

习近平指出，中法关系保持健康稳定，对各自长远发展有重要意义，也将对世界产生重要影响。双方要不断探索合作新疆域，培育新的合作增长点，推动已商定的共建“一带一路”及第三方合作项目尽早落地，取得实效。中国愿同法国继续在联合国事务、世界贸易组织改革、气候变化等重大问题上加强战略沟通和协调。中国一贯支持欧洲一体化建设，期待法国在中欧关系中发挥更积极的引领和推动作用。

马克龙表示，他去年对中国的访问非常成功和愉快。一年多来，法中双方不断落实他同习近平达成的重要共识，有力推进经贸、科技、文化等领域交流合作。法国关注并重视“一带一路”倡议。

中国国家主席习近平24日晚在尼斯会见法国总统马克龙。他们两位在一同共进晚餐前在河道旁散步。（法新社）

马克龙指出，法国视中国为重要战略合作伙伴，赞赏中国在气候变化等国际事务中发挥的重要作用和所作贡献，愿同中国进一步密切战略沟通与协作，发挥法中全面战略伙伴关系的引领作用，共同维护多边主义，促进世界和平与繁荣。

习近平是在结束对摩纳哥的国事访问后乘车返抵尼斯，开始对法国进行国事访问的。