韩国瑜下午将与中国大陆国台办主任刘结一会面

（香港／台北综合讯）台湾陆委会副主委邱垂正向媒体证实，高雄市长韩国瑜今天下午将见中国大陆国台办主任刘结一。

中国台湾网今天也发布消息称，中共中央台办、国务院台办主任刘结一将于今天下午在深圳会见台湾高雄市市长韩国瑜一行。

综合联合新闻网、香港电台等报道，邱垂正说，昨晚高雄市政府方面有提出变更行程的申请，今天下午将与刘结一见面。虽然早前已有消息称韩国瑜今晚将与刘结一会面并共进晚餐，但韩国瑜昨天在澳门总结行程时对此避而不谈，仅说由于行程一直在调整，活动后再公布比较准确。

韩国瑜昨天下午从澳门搭船续程前往深圳，国台办联络局长刘军川、国民党籍立委许淑华等人到码头迎接。韩国瑜一行傍晚则在五洲宾馆与中共广东省委副书记、深圳市委书记王伟中及市长陈如桂等人会面。

据报道，韩国瑜会中未提政治话题，仅强调高雄希望与东南亚、大陆南方城市展开“南南合作”。他也说：“很多人在背后酸言酸语，讲些有的没的，我们并不在乎，我们大步前行，希望将来为高市打出一条灵活的路。”

王伟中则肯定两人见面是个里程碑。对于韩国瑜曾说“九二共识”是两岸关系的定海神针，王伟中表示很赞赏韩国瑜坚持这一立场。

东森新闻云则引述消息人士透露，深圳对韩国瑜的保安工作“绷紧神经”，等级堪比国民党荣誉主席连战访问大陆的规格，前一周已把相关住宿楼层封锁，可见深圳方面高度重视韩国瑜的到来。

韩国瑜见中联办 台陆委会：若违法将开罚

韩国瑜此行接连会见大陆官员，包括上周五及前天分别与香港中联办主任王志民及澳门中联办主任傅自应见面，引发在台执政的民进党神经紧绷。

邱垂正今天说，关于韩国瑜在港澳时见中联办主任这件事，确实并没有事先向台湾内政部联审会提出。

针对外界质疑，韩国瑜假借卖水果之名而规避监督一事，邱垂正表示，维护中华民国主权和安全，是所有政治人物的责任，中央或地方都必须肩负这个责任，中央和地方要一起拼经济、护主权。

邱垂正也进一步指出，待韩国瑜及高雄市政府访问团回台后，按规定是必须在一定期间内向内政部联审会公开行程内容，并进行相关说明，若联审会决议高雄市政府必须再加以说明的话，高雄市政府也应进行补充。

另外，陆委会港澳处处长杜嘉芬表示，依据《两岸人民关系条例》第33条之1，如果台湾人民或法人跟中国大陆党政军在主客观上有合作行为的话，一旦确实有违反，将处50万元（新台币，2.2万新元）以下罚款。但陆委会将先要求韩国瑜依规定提交报告，按照陈述的情况才会做进一步的审认。

蔡英文：韩是否有警觉？中联办是“一国两制”机构

此外，正在帕劳访问的台湾总统蔡英文前天也表示，中联办是大陆在香港实施“一国两制”的重要机构，安排韩国瑜前去拜访，也很难排除是在制造“一国两制”的氛围，不清楚韩国瑜有没有这样的警觉。

韩国瑜昨早则回呛蔡英文说，勇敢走出去多交朋友，一个朋友就是一条路，歪七扭八的看法，非常不值得一提，没有意义。

与大陆官员见面很正常 朱立伦：不必逢中必反

国民党籍的新北市前市长朱立伦昨天也力挺韩国瑜，表示不管是在香港或大陆，与大陆官员见面都很正常，不必大惊小怪、逢中必反。

民进党重量级人物昨天则继续向韩国瑜施压。上周称韩是“百年难得一见政治奇才”的前行政院长赖清德，在面簿暗讽韩国瑜此行应“只卖农产品，不卖身”。

民进党主席卓荣泰也在面簿上贴文“抹红”韩国瑜，质疑他“透过中联办，红袍附身，抛甩他人？”“等刘结一召见，奉习大（中国大陆国家主席习近平）征召，回台湾领表（参选总统）？”