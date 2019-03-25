韩国瑜见中联办 陆委会：若违法最高罚50万新台币

对于近日高雄市长韩国瑜出访港澳入中联办，时代力量立院党团今（25日）举行记者会质疑韩国瑜踩主权红线。时代力量立委林昶佐批评，中联办本来就不是拼经济的地方，是恶搞香港的刽子手，质疑韩国瑜为何要见；陆委会官员则指出，若涉及合作行为，依法最高可处50万元新台币（2.2万新元）以下罚锾。

据联合新闻网报道，林昶佐表示，香港与中国大陆关系原始设定是“港人治港”，中国大陆政府也就是中联办负责香港的外交国防，但这几年的香港已经被推翻港人治港、民主自由也被戕害，因此中联办本来就不是拼经济的地方，是恶搞香港的刽子手。

林昶佐说，韩国瑜见中联办难道是认可一国两制，而且可能要接受、认为这是好模范？这就是为何连香港人也生气的原因，因为这是全世界一致站在反对香港趋势恶化的人，都会反对中联办这个刽子手，也质疑陆委会对于两岸官员互访的审查机制过于宽松。

高雄市议员黄捷则表示，韩国瑜已经破坏市民给予的信任感，将要求市长专案报告，若有违法也请检调决不宽贷；高雄市议员林于凯也质疑，韩国瑜见中联办的行程没有对陆委会报备，且出访时径自变更出访行程与目的，先前所说的政治0分、经济一百分根本是倒过来。

陆委会港澳处处长杜嘉芬则解释，韩国瑜与中联办的会面有没有涉及具体合作行为，依据两岸人民关系条例第33条之1，人民或法人跟中国大陆党政军在主客观上有合作行为的话，一旦确实有违反的话，将处50万元以下罚锾；但陆委会将先要求韩国瑜依规定提交报告，按照陈述的情况才会做进一步的审认。

至于韩国瑜实际行程与报备行程不同，杜嘉芬说这将交给内政部联审会处理。