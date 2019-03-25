新加坡副总理尚达曼见孙春兰： 新中关系正向前迈进

新加坡副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼今早在北京与中共政治局委员、中国国务院副总理孙春兰会见。尚达曼说，新中关系友好且正在向前迈进。

孙春兰与尚达曼会见时说，中新两国是友好邻邦，也有重要的合作伙伴关系，两国民意基础深厚，高层互访频繁。

她称尚达曼为中国“多年的好朋友”，曾多次访华，并提及他曾担任新加坡—辽宁经贸理事会主席，参与了东北振兴工作，为此感谢尚达曼作出的贡献。

尚达曼从2003年至2008年担任由新中省部级高官负责的新辽经贸理事会新方主席，孙春兰则从2001年至2005年担任中共辽宁省委副书记、大连市委书记；她在2012至2014年升任中共政治局委员，天津市委书记 ，新中两国2008年启动的第二个政府间合作项目，中新天津生态城正落户于此。

孙春兰也说，自己在天津任职期间与之前都曾访问过新加坡，在新加坡有一些老朋友，因工作关系过去曾多次会面，并请尚达曼转达对李显龙总理和夫人何晶，对张志贤副总理的问候。

尚达曼则说，如孙春兰所提到，新中关系不仅友好，也正在向前迈进。他指出，中新两国去年举行了数个高层访问活动，新加坡总理李显龙和副总理张志贤不久后也将访华，分别参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛以及在陕西延安举行的中新领导力论坛。

他也提到，新中目前三个政府间合作项目进展得非常好。

尚达曼此趟访华也会见了中国银保监会主席郭树清和中国人民银行行长易纲。他今天下午将会见中国证监会主席易会满，并于今天深夜返新。 （《联合早报》北京特派员林展霆报道）