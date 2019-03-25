日媒：日本去年12月至今年1月进口约6吨来临不明的港产日本鳗苗

有日本媒体引述统计数据和相关人士的消息报道，日本在去年12月与今年1月进口了约6吨来路不明的香港日本鳗苗，并称这些很鳗苗可能来自台湾等被禁止出口的地区。

据日本共同社今天（25日）引述日本贸易统计数据及相关人士的消息称，这些来路不明的香港日本鳗苗，占了同一时期被放入日本养殖池的鳗苗的八成左右。

有消息称，香港实际上几乎不捕捞鳗苗，并很可能是从禁止出口的台湾等地非法携带出境的。

日本财务省的贸易统计数据显示，去年12月与今年1月，日本分别从香港进口了约1.6吨和约4.4吨鳗苗，而实施鳗苗捕捞的中国大陆和台湾则为零。

另一方面，日本水产厅的统计显示，该期间被放入日本养殖池的鳗苗总计6.2吨，从同一时期来看虽然多于严重鱼荒的2018年渔期，但与2017年渔期的11.3吨相比大幅减少。

日本国内相关人士解释称，这是因为国内鳗苗捕捞低迷。截至今年1月底的总捕捞量仅1吨多，不及上年，可能创新低。

日本从香港进口鳗苗的数量在2007年台湾禁止出口后骤增。相关人士指出，来自台湾等地非法携带出境的鳗苗以“香港产”的名义进入日本。

日本鳗鱼是濒危物种，要求确保鳗鱼国际交易透明度与可追溯性的呼声在国际社会高涨。