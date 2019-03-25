国务院安委会：全面开展危化品安全隐患集中排查整治

“中华人民共和国应急管理部”微信公众号今天（25日）消息，国务院安委会发出紧急通知，要求认真贯彻落实习近平总书记对江苏响水天嘉宜化工有限公司“3·21”爆炸事故重要指示精神，就进一步做好当前安全生产工作，坚决防范遏制重特大事故作出部署。

澎湃新闻报道，通知强调，要勇于担当负责，切实担负起保安全、护稳定的政治责任。要严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，层层压紧压实各级各部门各单位安全生产责任，牢牢守住安全生产基本盘基本面。要针对事故暴露出的基础性、根源性问题，痛定思痛、深刻反思，解决实实在在问题，切实把安全生产工作推向新水平。

通知要求，深刻吸取教训，全面开展危险化学品安全隐患集中排查整治。要对本地区危化品安全状况进行专题研判，组织对所有涉及硝化反应工艺装置和生产、储存硝化物的企业进行全面排查摸底，立即开展安全专项治理，对所有化工园区进行风险评估，及时消除重大隐患。同时，举一反三，深入开展煤矿、非煤矿山、道路交通、消防、建筑施工等其他行业领域安全隐患排查整治，严防各类事故发生。

通知强调，要敢于动真碰硬，持续加大安全执法力度。正确处理严格执法与“放管服”改革、督查检查的关系，既避免大呼隆、一阵风，又防止监管执法宽松软。真正让执法“长牙齿”，对漠视法规、罔顾生命的企业及其负责人依法严惩不贷。深入组织“专家指导服务团”和“安全执法服务团”，帮助基层解决专业监管能力不足问题。充分运用“四不两直”等方式明查暗访，定期组织“回头看”。

通知要求，加强应急准备，有力有序有效应对各类事故灾害。加强灾害会商研判，加强地质灾害预测预警，严格落实领导干部24小时在岗值班和信息报告制度。国家综合性消防救援队伍和安全生产专业救援队伍要加强值班备勤，强化专业技战术训练，确保关键时刻快速响应、高效安全处置。