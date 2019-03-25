台民调：赖清德领先韩国瑜7.2%

台湾民意基金会今天公布2020总统大选最新民调，台湾民众有65.9%不看好蔡英文连任，仅26.1%看好；如果是赖清德代表民进党选总统，韩国瑜代表国民党选总统，有48.7%民众支持赖清德，41.5%支持韩国瑜，赖清德领先韩国瑜7.2%。

据《自由时报》消息，民调显示，若由赖清德对上朱立伦，53.1%支持赖清德、34.1%支持朱立伦、9.4%尚难决定、3.5%不知道或拒答。

若是赖清德、韩国瑜、柯文哲三人对决，36.5%支持赖清德、29.9%支持韩国瑜、26%支持柯文哲，5.5%民众尚难决定、2.2%不知道，当两大党和第三势力都推出最强候选人时，赖清德民调也一马当先。

若由赖清德、朱立伦、柯文哲三人对决，38%支持赖清德、30.3%支持柯文哲、22%支持朱立伦，6.9%民众尚难决定、2.7%不知道，赖也领先柯7.7%，领先朱立伦高达16%。

关于蔡英文声望方面，在20岁以上民众，有32%赞成蔡处理国家大事的方式，54%不赞同，不赞同比赞同高出22%；对于蔡英文职务表现，非常赞同仅6.7%、还算赞同25.7%，不太赞同31.1%，显示蔡英文民意支持度仍低迷。

针对苏贞昌内阁施政表现满意度，有48%民众满意苏的表现，36%不满意，满意的人比不满意的人高出12%。

前立委林浊水表示，苏内阁满意度超过45%，过去17个阁揆民调满意度，就张善政和苏贞昌比较，以前阁揆支持度上升时，总统支持度也会上升，但这次居然没有。另外民进党认同度大幅上升，却没有拉升总统的满意度，这恐怕是民进党要检讨的。

林浊水强调，如果赖清德初选过关，有人认为总统会提早跛脚造成宪政危机，但他认为不会发生，反而会使政府运作得更好，当初张善政当阁揆时，总统马英九彻底跛脚，但张善政民调满意度创马英九政府新高，这不是跛脚，而是回归宪政体制。

