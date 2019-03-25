售价8000多元 一滴唾液测“儿童天赋基因”靠谱吗？

据共青团中央消息，名为“儿童天赋基因检测”的项目，近来在中国各地悄然流行。虽然有的收费高达数万元，但还是受到不少父母的追捧。娃是不是天才？一滴唾液就能测出？

“新华视点”记者调查发现，多数推广儿童天赋基因检测项目的公司本身其实不具备检测能力，只是通过招商代理牟取暴利。

受访的多位专业人士表示，天赋基因检测并无充分、严谨的科学依据，只是高价商业项目披上的“科学外衣”。

湖南的简女士在一位医生朋友的推荐下，花了1万多元（人民币，下同，约2000新元）给5岁的儿子做了儿童天赋基因检测。她将儿子的唾液样本寄送到北京，之后收到一份详细的报告。简女士相信：“这种检测靠的是大数据推理，应该有一定道理。”

近日，记者在长沙市一家母婴产品店看到一则广告：买699元儿童天赋基因检测优先版，检测孩子六大能力，包括求知欲、记忆力、抗压能力、吸取教训能力、数学计算能力、阅读能力。

检测结果能帮助家长有针对性提高孩子学习成绩、社交能力，助力宝宝表现更出色。

“699元只是入门产品，还有几千元的进阶版。”店里的销售员说，儿童天赋基因检测是“有科学依据的”。但记者追问使用的是哪种检测技术，对方却语焉不详，只是颇为神秘地说“这家公司获得了互联网‘大佬’的投资”。

记者调查发现，天赋基因检测产品在一些母婴店、保险公司、早教机构、健康医疗机构都有销售。此外，在线上搜索也能找到多款产品，有的产品介绍中还列出了“领导力”“冒险精神”等检测项目。

在一家大型电商平台，某网店推出了四种儿童天赋基因检测套餐，标价从4600元至33600元不等，33600元的套餐包含48项，有人际关系/交际能力、责任感、早熟、亲和力、音乐天赋等。

另一家门店一款号称全面儿童DNA唾液基因检测套餐的产品，售价高达69800元。

记者注意到，绝大部分检测机构都打出了“科学指引孩子成长”“培养不走弯路”等口号，也有一些检测机构推广时会注明“不建议忽视环境、教育、个人兴趣等后天因素，而将基因检测的结果作为孩子能力培养的唯一指导”。

有家长表示，这种声明更像“甩锅”，“成不了天才都是后天的错”，也因无法通过结果来验证，对这种检测的可信度心存怀疑。

调查发现，多数大力推广儿童天赋基因检测项目的公司本身并不具备检测能力，只是商业代理。

在网上搜索“天赋基因检测”，会检索出大批招商加盟信息，它被宣传为一个“投资小、收益快、操作简单”的“千亿蓝海市场”。

有信息称，加盟成为天赋基因检测的代理商具有“低门槛、零风险、高回报”的优势，如果平均一天能销售一个产品，年回报将达到50万元，专卖店投资回报率高达230%。

日前，记者和深圳一家基因科技公司的招商经理取得联系。对方告知，天赋基因检测有五大类25小项，包括情商、智商、身体素质、艺术等。“全套的市场定价是8550元，给代理商的折扣是1.8折至2.6折，项目的利润率在74%至82%。”

这位经理说，不需要代理费和加盟费，只需要预付6万元就能成为代理商。

公司会培训如何拓展业务，比如通过会销，或者“嫁接”月子中心、母婴店、药店、早教机构等。“宝妈宝爸对孩子的投入是不吝啬的，看重的是价值。”他说。

这位经理向记者举例说明项目巨大的利润空间和火热的代理市场：“县级代理商400多个，2018年的平均月利润4.1万元，去掉房租、水电等成本，一年纯赚二三十万元没问题。地级市代理商收入会更高。”

有业内人士说，儿童天赋基因检测的销售渠道以代理为主，大部分公司本身并不具备检测能力，他们只是负责拉人头，让消费者寄送样品到能做检测的机构，赚取高额市场推广费用。

“天赋基因决定孩子未来发展是一个伪命题。”

北京大学医学博士、科普作家王承志认为，天赋基因并无充分科学依据，其逻辑是基于一些发表的基因和表型相关性分析，即使一些有明确科学依据的和某种能力相关的基因，也无法代表一个人的天赋。

王承志说，“例如‘辅机动蛋白3’基因常被用来检测运动天赋。

这种基因的R型变异可能让人体生成一种存在于快肌纤维中的蛋白质，为人体提供爆发力，而X型变异则会抑制这种蛋白质的生成。

被检测有R型变异的人会被称为‘有运动天赋’的人，但一个人是否会成为运动健将和是否携带该变异并无直接联系，人的每个能力都由很多因素决定，每个基因的贡献都并非决定因素。”

调查发现，市面上多家儿童天赋基因检测机构提供的检测结果五花八门，除了音乐、数学、绘画等常见选项，有的表述为“自我超越能力”“领导力”等，有的则表述为“自我反省”“早熟”等。

专家表示，这意味着一些特定基因的检测结果和某一类天赋的关联各有各的解读，并没有一致的、标准化的认定。

受访业内人士认为，基于目前的技术，将基因检测结果直接推导为儿童的天赋是不准确的。

“仅靠一个基因去推测孩子是否有相关天赋是不负责的。”某高校一位分子与遗传生物学领域教师表示，片面地通过几个或几十个相关基因位点检测确定孩子的天赋十分不靠谱，因为基因检测需要大量临床样本，且需要证实和证伪，后天的环境对孩子的成长比天赋重要得多。

中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，从培养孩子的角度来看，确实需要了解孩子在哪方面具有天赋和潜能，但天赋不是机器一下子就能测出来的。

“对商业机构来言，家长的钱最好赚。但如果以商业机构的测定结果来培养孩子，可能会干扰甚至耽误了孩子正常的成长。”

湖南省消费者委员会秘书长吴卫认为，如果检测项目缺乏科学依据，一些儿童天赋基因检测产品可能涉嫌夸大宣传，建议消费者理性看待相关检测，避免因此影响孩子的健康成长。