胡锡进警告“台独”：台湾就是1949年被合围的北平

《环球时报》总编辑胡锡进今天（25日）针对美舰进入台湾海峡以及两岸关系在微博发表文章称，再次提醒“台独”，台湾已完全处于大陆军事力量威慑之下，“台湾就是1949年被合围起来的北平”。

文章还警告说，“台独”们要有最起码的清醒，民进党当局更要清醒。“台独”们与美国搞得越热乎，实质性惩罚来得就越快。“所谓’不作不死‘，指的就是他们”。

原文如下：

该给“台独”们的脑袋上浇一桶冷水了。

美国军舰又过台湾海峡了，这是半年来的第六次。海峡的中间部分属于国际水道，希望美国军舰过海峡时要规规矩矩，不搞任何危险动作。

值得一提的是，今天的岛内绿营媒体对“美国军舰又来了”一片欢呼，真逗。我觉得必须要朝“台独”们的脑袋上浇一桶冷水了。

首先要再次提醒“台独”们，台湾已经完全处于大陆军事力量的威慑之下，台湾就是1949年被合围起来的北平。外部力量也改变不了这一越来越稳固的格局。“台独”在岛内的所有折腾都是笼子里的游戏，他们对自娱自乐不能过于痴迷。

“台独”们要了解一个最基本的现实，那就是大陆有能力在几个小时之内，通过常规导弹部队和空军的饱和攻击一次性摧台军绝大部分基础设施以及主要装备，基本解除台湾的武装。

在大陆对台军事摊牌的情况下，美军根本来不及反应，即使美军能够在之后做出反应，它也只能是象征性的。因为美军决不可能为了台湾与解放军全面开战。解放军有能力在西太平洋上重创美国军队，而且我们是主要的核大国，与中国大陆全面开战是美国的不可承受之重。

以上是基本情况，但大陆不会轻易开战，和平统一是大陆对台基本政策。作为媒体人，我也支持两岸通过和平方式走向统一，武力解决应是最后手段。

然而不动武不意味着在必要时也不增加对“台独”的军事压力。施加军事压力的主动权完全掌握在大陆手里，到现在大陆用得很少，但如果“台独”误判形势，不断贴近甚至踩到《反分裂国家法》的红线，那么各种军事施压的手段都可能投向台海。它们都可能是什么呢？老胡曾经从军十多年，我来给“台独”们描述一下，看看他们受得了其中的哪一条。

第一步，大陆战机、军舰频繁越过海峡中线，贴近台湾岛。

第二步，大陆战机飞越台湾岛上空，宣示对台湾的主权。

第三步，大陆战机在台湾岛上空进行例行飞行，飞越台北、高雄上空。

第四步，如果美国军舰前来示威，进入台湾港口，解放军的军舰就也驶入台湾港口。如果美国军人上岸，解放军就强行上岸。解放军还可以选择台湾的某一个地方上岸，“和平”搭建营地。

在所有这些行动中，解放军都不会开第一枪。我有百分之一百的把握，台军只敢抗议，干扰解放军的行动，但他们决不敢对解放军动武。因为如果台军对解放军的军事装备和军人开火，就意味着战争爆发。解放军就可以对台军基础设施和主要装备进行惩罚性打击。如果台军进一步还手，解放军就可以用我最开始时说的方式，全面摧毁、解除台军的武装。这是台湾当局绝对承受不了的，而且不仅台湾广大民众不要看到这种局面，“台独”分子恐怕更不想那样的一天到来，因为那将意味着敲响他们的丧钟。

我很确信，“台独”分子们是一群贪私逐利之徒，他们才没有“为台湾不成功便成仁”的勇气。

当然，大陆不会主动往前推进两岸的紧张，大陆的两岸政策是稳定、克制的。但是在“北平”里折腾的“台独”们需要识相，不要玩过了头，把挑衅搞得越来越极端，逼大陆把别的事情放下，腾出手来收拾他们。

别告诉我他们有“国军”。台湾军队今天对于解放军来说，只相当于一支可以摆摆样子的仪仗队，台湾无论从美国买什么武器，它们在解放军的压倒性力量面前都已经失去了物理意义。大陆今天的对台政策基本不用考虑台湾军队这个因素。

写了这么多，老胡其实想说的是，“台独”们要有最起码的清醒，民进党当局更要清醒。不要以为美国军舰过一过台湾海峡，美台交流又“切了一片香肠”，有一点小突破，他们就激动得不得了。这些都是中美关系的问题，是中美博弈的一个个小环节，跟台湾的前途其实没啥关系。“台独”们如果脑子发热，忘乎所以，他们与美国搞得越热乎，实质性惩罚来得就越快。所谓“不作不死”，指的就是他们。

也希望热爱和平的台湾民众不要上激进“台独”势力的当，被他们绑架到抵抗祖国大陆的战车上。台湾新的选举正在临近，民进党的选举策略在朝深绿靠拢，这非常值得警惕。不能让他们在这次选举中把台海搅得地动山摇。

台海和平需要两岸民众的共同保卫，国家的不被分裂是中国作为一个整体到什么时候都会坚守的底线。今天是自近代以来中国最强大的时候，“台独”和支持他们的外部势力决不可能在这个时代找到撼动中国这一意志、实现他们邪恶目的的机会和空间。