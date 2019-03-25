港铁事故多 高层薪酬拟与服务表现掛钩　

据网媒“香港01”报道，港铁近年意外频频，单在2018年就连环爆出多宗丑闻，包括四线集体瘫痪等，今年更发生通车40年来首宗严重相撞事故，令港铁服务及形象雪上加霜。

眼见公众对港铁管理层的信心一落千丈，作为港铁最大股东的政府也明白不能再守株待兔，因此首要任务是大刀阔斧改革港铁管理文化。

据知情人士透露，港铁革新第一步是“回归集体运输本业”，譬如投放更多资源及精力在更换及维修保养列车和讯号等。外界一直认为，港铁近年把业务重心放在地产发展及商业等“副业”，列车系统管理反而退居末位，实有本末倒置之嫌。

然而港铁的做法在商界并不出奇，翻查港铁2017年年报，香港交通运输业务只佔港铁收入35%；车站商务、物业发展、物业租赁及管理等项目的收益共佔总收益逾50%。相比之下，经营交通运输业务本大利小，港铁高层自然舍难取易，更倾斜商业发展。

报道称，现时港铁高层薪酬架构分为固定薪酬及浮动奖金: 前者包括基本薪金、津贴及实物收益。后者仅少数管理层成员如行政总裁、执行总监会其他成员有资格获取。奖金金额按公司及个人表现而定，即根据每年收益率及经营利润厘定。

港府欲扭转港铁高层逐利至上的思维，计划由薪酬架构入手，举例可以将聘用条款中的每年浮动薪酬，即年终奖金分为四大指标，分別按港铁盈利、服务表现、成效满意度及环保可持续四大指标制定金额，每份佔比25%。

过去奖金金额全按公司利润是否达标。在新制下，万一港铁在服务表现、成效及环保等范畴等表现都未如理想，高层只能获取四分一浮动酬金。政府希望可以透过计划，“推动”港铁管理层更重视公共服务本份。

此外，政府将要求港铁进行乘客满意度调查。现时港铁经常标榜列车准时度，惟准时度并不能概括代表整体服务表现。调查须纳入更广泛指标，其结果也可给港铁当作警示，视为政府对于公共运输机构的鞭策。

知情人士指，港铁主席马时亨卸任在即，他余下任期内启动改革的机会极微。新任港铁主席欧阳伯权今年七月上场后，预计会先作一番热身，稳定港铁上下军心，然后会研究改革的细节及时间表。