凌友诗拒交台政府罚款：在自己国家任公职何罪之有

在今年的中国大陆全国两会期间，台籍全国政协委员凌友诗发言获得热烈回响，但台湾政府早前扬言要对她进行罚款、取消其台湾户籍。对此，凌友诗在香港媒体“NowTV”23日刊出的专访中表示，“在自己的国家的土地上担任公职，何罪之有？”她说，自己不会向台湾政府交罚款。

凌友诗3月11日在全国政协十三届二次会议上发言：“世界上只有一个中国，全中国的唯一合法代表政府是中华人民共和国政府。我以能作为一个堂堂正正的中国人参与国家的政治体制而自豪！”“我坚定相信，中华民族必将复兴！祖国也必然统一！我愿鞠躬尽瘁，热切期待祖国繁荣昌盛与两岸统一之日的到来。”

凌友诗的发言在两岸引起强烈反响。然而台湾政府扬言要取消其台湾户籍，并处罚她50万元新台币（约2.2万新元）。

3月23日，香港“NowTV”播出了凌友诗在香港中文大学受访时对此事的回应。

“在自己国家的土地上担任自己政府的公职，何罪之有呢？”凌友诗表示，自己不会回台湾交罚款。

凌友诗还谈及两岸关系表示，“一国两制”可以顾及两岸文化及政治上的差异，是推动统一的好方向，而且自己担任政协委员责任重大，会推动以“一国两制”模式实现祖国统一。

另据环球网报道，凌友诗日前接受《环球时报》记者访问时表示，台湾政府的做法对她的实际影响并不是那么大，其真正目的是杀一儆百，防止再有台湾人到大陆发展。“本人只是台湾普通老百姓，不能同意台湾当局所做的罚款裁定，不合法、也不合情理。”

凌友诗说，台政府不应该再和美国及日本右翼结合在一起，维持“不统不独”或试图迈向“台独”。“一方面，我们中国人的力量和智慧结合在一起，不但对我们双方都有利，而且也是道义所在。另外，我们中国人百年来历尽沧桑坎坷，两岸的分裂就是由于列强入侵造成的，台湾应该成为全中华民族复兴向上的助推者，而不应该拖整个中华民族的后腿。”