韩国瑜与刘结一会面 两人皆称要坚持九二共识

高雄市长韩国瑜今天（25日）在深圳麒麟山庄会见中国大陆国台办主任刘结一。两人在谈话中都提到要坚持九二共识。

据台湾中时电子报报道，刘结一说，热烈欢迎韩国瑜一行人，也向高雄乡亲深切问候。

刘结一说，在韩国瑜带领下，在推动两岸融合过程，实现更好发展，这次韩国瑜来访，带来高雄乡亲深厚的情意。韩国瑜为了高雄乡亲的福祉，不辞劳苦，辛勤工作，令人感动，取得成果。

他指出，这些成果给高雄乡亲们带来扎扎实实的利益与实惠，使劳动成果与智慧汗水，通过两岸同胞情意的纽带，转化成更美好的生活。这些成果也是两岸一家亲、守望相助的具体体现，是两岸融合发展、携手发展、共同发展的写照。这些成果也展现出两岸尽早实现打造共同市场、共享祖国大陆发展的机遇，能够给台湾同胞带来巨大的好处与发展空间。

刘结一也说，中国大陆方面也会贯彻会台湾同胞做好事、办实事，推出更多惠台利民的措施。今年初中共总书记习近平在《告台湾同胞书发表40周年》会上发表重要讲话，为两岸发展指名方向，大陆方面会团结广大台湾同胞共同坚持九二共识，反对台独，走进、走实、走好，持续向前迈进。

韩国瑜首先回应，“May I speak English（我可以用英语发言吗）？”，引宾主欢笑。他接着感谢刘主任与国台办各级干部领导，谢谢帮助照顾辅导百万台商以及生活在中国大陆的学生、配偶，感谢照顾，也拜托继续多多照顾台湾同胞。

韩国瑜说，高雄团这次出来，万方瞩目，目标就是多交朋友，做生意，留下情感交流，这比什么都重要，人心都是肉做的，是情感的动物，情感比什么重要。高雄团在香港澳门深圳，看到每一个朋友，多一个朋友就是一条路。

他提到，在去年的九合一选举中，他在投票前就大声疾呼，强烈支持九二共识，是海峡两岸交往的定海神真，并说有九二共识之后，两岸和平往来，文化经济体育各方面交流能够很顺畅。

韩国瑜指出，今天见到刘结一，他同样重申，坚持九二共识。他也提及，这次香港澳门深圳都得到很好的订单，并感谢这三个城市照顾高雄农渔民。他说，高雄方面最大辛苦就是农渔产品外销通路没办法顺畅，希望将来能够多来多往，两岸和谐顺畅从心交往，希望大家都能做好朋友。