《罗马日报》称该报记者在中国领导人访意期间遭中国官员警告

中国国家主席习近平上周出访意大利并见证意大利签署加入“一带一路”倡议的谅解备忘录，当地媒体却传出有中国官员警告记者的不和谐声音。

据美国之音的报道，意大利《罗马日报》（Il Foglio）23日发表题为《我们不在北京》的文章称，习近平22日上午在罗马奎里纳莱宫与意大利总统马塔雷拉举行会谈时，中国驻罗马使馆新闻办公室杨姓负责人两次告诫正在现场采访的《罗马日报》女记者朱莉娅·庞皮利（Giulia Pompili）“停止说中国的坏话”。

报道称，两人从没见过面，但该官员却对庞皮利说：“我很清楚你是谁”。庞皮利要对方道明身份的请求被拒后，从口袋里拿出手机，被要求“放下手机”。

庞皮利在《罗马日报》负责亚太事务，九年来一直关注中国新闻。她2016年4月9日曾撰文分析中国的新闻从业现状。她写道：“一名记者在中国究竟是怎样工作的呢？他们又如何能在一个将宣传与新闻混淆的国家了解情况呢？”

2012年，庞皮利曾获得意大利日本基金会颁发的乔瓦尼·阿涅利新闻奖。

此事件引发意大利政坛的强力反弹。

意大利前教育部长杰尔米尼（Mariastella Gelmini）批评，这是中国对意大利新闻自由的严重干预。她说：“新闻自由是我们的民主基石，也是任何民主国家的基石。一个使馆的高级官员对仅仅在尽自己职责的记者施加言辞暴力，并威胁要她放下手机，是不能容忍的”。她还强调：“有些国家可能在经济上已经发展，也存在商业的吸引力，可是对自由的尊重和对自由权利的保证却远远未能实现。”

欧洲议会议员马奥卢（Stefano Maullu）说：“我们要求米拉内西部长和整个政府就这起恐吓事件提供解释。如果被证实属实，这将是一起十分严重和前所未有的事件”“我们刚刚向中国敞开了大门。”