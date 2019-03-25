【江苏化工厂爆炸】逾950户民房受到不同程度的损坏

江苏响水化工厂爆炸事故善后处置指挥部今天（25日）下午举办新闻发布会。据了解，受损民房修缮工作已展开，将分受损程度不同，分类安置或修缮，一共有超过950户民房受到不同程度的损坏。

据“新华视点”微博报道，盐城市市长曹路宝介绍，经进一步清查，这次爆炸事故共造成盐城市响水县南河镇、陈家港镇、化工园区等地区民房不同程度受损。其中，严重损毁的有89户，一般受损的863户。

曹路宝说，严重损毁的房屋将全部拆除，按照拆迁安置政策，可自主选择进城入镇、进集中居住区或原地重建等方式分类安置；一般受损的房屋将进行检测鉴定，采取除险加固措施，确保安全，并根据居民意愿结合农房改造政策妥善安排；其他门窗玻璃等轻微受损的房屋，将力争在一周内迅速组织修复到位。

曹路宝还介绍，为加快修复工作，目前盐城市已组织足够的专业施工队伍，带好建筑材料，逐户上门更换维修，不收取群众修复费用。同时，施工队伍还将协助当地做好破碎门窗等环境清理工作。

爆炸事故还造成部分群众家中财产损失。对此，曹路宝说，正在全面组织有关人员开展财产损失入户清查评估工作，群众受损财产将得到应有补偿。

此外，截至今天中午12时，盐城全市医院共有住院治疗伤员566人，其中危重伤员13人、重症伤员66人，当天出院38人。对事故现场周边15个村庄进行了卫生状况排查，目前各村庄卫生状况良好。同时，对爆炸发生地周边医疗机构进行了疾病监测，了解疑似化学中毒病例情况，未发现中毒症状人员。