西门子将成立德国“一带一路”联盟

中国国家发改委一带一路建设促进中心和德国知名电子产品企业西门子的中国分公司昨天（24日）为西门子成立德国“一带一路”联盟签署谅解备忘录。

据中新社昨天（24日）引述中国国家发改委的消息称，当日，在国家发改委副主任宁吉喆和德国西门子股份公司总裁兼首席执行官凯飒的见证下，中国国家发改委一带一路建设促进中心主任翟东升和西门子（中国）有限公司总裁兼首席执行官赫尔曼签署了《中国国家发展和改革委员会一带一路建设促进中心与德国西门子股份公司关于在共建“一带一路”框架下加强合作的谅解备忘录》。

备忘录明确，双方秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神、共商共建共享原则和市场规则，鼓励中国企业和西门子合作参与“一带一路”建设，促进中德产业界、金融界优势互补、合作共赢。

双方将致力于共同促进中德产业界开展“一带一路”国际合作，合作开展“一带一路”第三方市场项目建设、项目融资和“数字丝绸之路”建设。

在备忘录框架下，西门子公司将准备专项资金，为双方项目合作提供金融支持，发起成立德国“一带一路”联盟，促进中德两国企业加强能源、交通、制造业与数字化等领域的合作。中国国家发改委一带一路建设促进中心将协调组织有关方面，与西门子公司密切合作，将备忘录落到实处。