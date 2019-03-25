山东近29000份地图因标注台湾为国家等被查获销毁

中国山东省自然资源厅上周四（21日）连同其他地方政府部门和单位通报称，已经查获和销毁了近29000份“问题地图”，并解释这些地图被查获销毁的原因包括将台湾标注为国家、中印边界标注有误。

据中国观察者网今天（25日）引述山东省自然资源厅网站的消息称，山东省自然资源厅、省“扫黄打非”工作小组办公室、省新闻出版局、青岛海关、济南海关联合在青岛市举办“问题地图”查处情况通报会，并在市委保密部门指定场所现场销毁了“问题地图”产品。

本次销毁的“问题地图”是由黄岛海关在查验时发现的一批世界地图招贴画产品，这批地图产品因将台湾标注为一个国家、中印边界标注错误等原因，属于“问题地图”。这是近几年来全省查获的最大一批“问题地图”，产品数量共803箱，计28908份。本批货物的涉案单位为安徽省合肥市某公司，货物目的地为境外某国。

山东省自然资源厅副厅级领导干部赵培金在通报会上表示，近年来该省不断加强地图管理工作，已成立由18个省直部门组成的山东省国家版图意识宣传教育和地图市场监管协调指导小组，“问题地图”常态化排查整治机制已经建立。各相关单位履职尽责，强化对地图产品的监管力度。截止目前，对26家单位31家网站的47张“问题地图”，八个批次、15种、总计上万册的出入境“问题地图”，以及两起群众举报电子商务流通领域“问题地图”进行查处和整改。各地累计开展地图市场检查100余次，发现“问题地图”40余起，完成整改34起，立案三起。有效遏制了“问题地图”的出现。

中国自然资源部地理信息管理司巡视员马赟在讲话中指出，地图是地理信息的重要载体和表现形式，是国家版图的主要表现形式，直观反映国家的主权范围，体现国家的政治主张，具有严肃的政治性、严密的科学性和严格的法定性。如出现有损国家主权和领土完整的“问题地图”，尤其是承印境外印刷品和进出口产品中如出现“问题地图”，将被国际社会对别有用心者利用和炒作，直接损害国家利益和民族尊严，严重威胁国家总体安全，亟需加以规范和排查整治。并从提升站位、履职尽责、完善机制三方面对山东地图管理工作提出明确要求。