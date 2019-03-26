中国向空客订购300架客机 市值约300亿欧元

中国国家主席习近平昨天访问法国之际，空中客车（Airbus，简称空客）与中国签署一项订购300架客机的巨额协议，交易市值约为300亿欧元（458亿新元）。

据路透社报道，中法两国签署了15项总价值约400亿欧元的经贸合同，其中包括向空客采购290架空客A320中短程窄体客机及10架A350 XWB长程宽体客机，光是这笔空客订单估计价值就达300亿欧元。此外，经贸合同涵盖可再生能源到船运和金融业。

法国官员称，订单目录价格约为300亿欧元，但制造商通常会给出大额折扣。

中国上一次签署大规模民航客机采购订单是在2017年11月、美国总统特朗普访华期间，中国航空器材集团公司（中国航材）与波音公司签署了价值370亿美元的300架客机订单。

虽然没有证据显示，此次交易与中美紧张局势或波音公司飞机近期出现的信任危机存在任何关系，但有观察家认为，北京向来有通过客机采购向相关国家发出外交信号或与供应商博弈的作法。

法国总统马克龙说：“这项巨额订单是向前迈出的一大步，也是一个极好的信号。”

空客商用飞机部门总裁、4月将接任首席执行官的福礼（Guillaume Faury）也表示，“我们在中国不断扩张的足迹表明了我们对中国市场的长久信心，以及我们对中国和自身合作伙伴的长期承诺”。

《金融时报》认为，中国已成为空客和波音的必争之地，分析师们预计，到下个10年的初期，中国将成为全球最大航空市场。

这笔交易对空客的主要竞争对手波音公司来说是个打击，在短短5个月内发生两起空难后，波音正努力恢复市场对其畅销机型737 Max的信任。

另据法新社报道，中法德三国和欧盟领导人预计今天（26日）将在法国巴黎会面，并就如何改善各方关系进行磋商。法国总统马克龙称此次会面“史无前例”。