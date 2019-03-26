武大深夜回应“和服”赏樱事件：未预约且言语挑衅女保安

中国武汉大学前天（24日）发生两名男子疑似因穿和服赏樱花与当场保安人员发生肢体冲突。校方昨天发表声明称，事件的起因是其中一名男子未办理预约赏樱手续，两人也与女保安言语挑衅才发生冲突。

据中新网报道，武汉大学新闻中心在声明中解释，其中一名涉事男子张某未按照校方规定在赏樱预约系统中预约，而二人欲结伴强行闯入核心赏樱区，遭现场安保员阻止，发生冲突。

声明指出，冲突前一名女性安保员进行了六分钟的劝离，二人对该安保员言语挑衅，期间两名游客情绪激动，张某也持续上步贴近女性安保员。该安保员一边后激一边提醒对方保持距离，并呼叫支援。在场人员反映这二人对女性安保员屡有富语辱骂。

校方称，男性安保员加入劝阻后，双方从身体顶控发展到肢体严重冲突。随后，三名男性安保员赶至现场，再次提醒游客与安保员保持距离，没有预约不能进入赏樱区。期间，一男性安保员上前伸手推开张某，张某辱骂并用身体顶控该男性安保员。双方发生肢体冲突，二人被强力制服，网传视频即拍摄于该过程。15分钟后两名游客自行离开现场。

声明也指出，学校欢迎公众预约赏樱，共同维护良好育人环境，并称事发后，学校对两名涉事安保员进行了严厉批评教育，并将进一步加强校园文明执法专项工作。