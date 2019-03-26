汪洋新疆调研：完善维稳措施 保持对“三股势力”高压态势

中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋近日在新疆调研时表示，实现新疆工作总目标根本在于凝聚人心。要完善维稳措施，保持对“三股势力”的高压态势。

据新华社25日报道，20日至25日，汪洋先后到喀什、图木舒克、伊犁、乌鲁木齐等地，深入基层和一线调研，并主持召开多场座谈会，听取有关方面意见建议。他指出，自治区党委坚决贯彻落实党中央决策部署，做了大量工作，取得重大阶段性成果，新疆大局持续稳定，形势持续向好，各族群众获得感幸福感安全感持续增强，为实现新疆工作总目标奠定了坚实基础，为保持全国大局稳定作出了积极贡献。

他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新疆工作的重要论述和党中央治疆方略，全面把握社会稳定和长治久安这个新疆工作总目标的精神实质，坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆，扎实做好维护社会稳定各项工作，注意解决影响长治久安的基础性、根本性问题，谋长远之策、行固本之举、建久安之势、成长治之业。

汪洋强调，人心是最大的政治。实现新疆工作总目标根本在于凝聚人心。要完善维稳措施，保持对“三股势力”的高压态势，为经济社会发展和各族群众生产生活创造良好环境。要正确执行党的民族政策，坚决反对和打击民族分裂势力，同时依法保障各民族享有相同的权利、义务，注重保护少数民族优秀传统文化，不断巩固发展民族团结。要坚持党的宗教工作基本方针，坚决反对和打击宗教极端思想，同时依法保障信教群众正常宗教需求，尊重信教群众的习俗。要正确处理不同性质的矛盾和问题，坚持用“团结—批评—团结”的方式处理好人民内部矛盾。

汪洋指出，新疆脱贫攻坚事关社会稳定和民族团结。要扎实做好“两不愁、三保障”工作，确保脱贫质量。坚持扶贫与扶志扶智相结合，激发贫困人口脱贫内生动力。

汪洋强调，兵团是保证新疆稳定的“压舱石”。要深刻认识形势和任务发展变化带来的新挑战，认真贯彻落实党中央关于兵团改革和向南发展的决策部署，锲而不舍深化重要领域改革，全力以赴推进兵团向南发展，优化战略布局，深化兵地融合，强化政策支撑，更好履行维稳戍边基本功能，更好服务新疆工作总目标。

中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记陈全国一同调研。

中国外交部发言人耿爽昨天对有美国官员发表中国精心设计在新疆的考察活动的言论做出反驳，称美国官员的言论纯属造谣诬蔑。

另据路透社报道，欧盟驻华代表团也宣布，在北京的欧盟大使团将无法按中国当局的邀约安排于明天访问新疆。