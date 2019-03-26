社媒专页打赌韩国瑜不敢提“中华民国” 结果输掉500份鸡排

高雄市长韩国瑜出访港澳深厦四地之际，一个面簿专页上提到以500份鸡排为赌注，预测韩国瑜访问中国大陆期间不会说出“中华民国”四个字。结果，韩国瑜昨天（25日）在与中国大陆国台办主任刘结一会晤后提到“中华民国”，专页也愿赌服输。

据台湾ETtoday新闻云报道，这个名叫“不礼貌乡民团”的专页是在台湾总统蔡英文昨天在面簿向韩国瑜喊话，希望他告诉对方“中华民国台湾是一个主权独立的国家，请中国（大陆）停止打压台湾的国际参与空间”后，决定下赌注。专页也提到，国民党连帮台湾人讲话都不敢，就别再自称有多爱台湾了。

然而，韩国瑜在刘结一离开后表示：“西元1912年开始国父孙中山先生推翻满清，创立了中华民国，就是追求民主民权民生，为了老百姓的生活，我是孙中山先生的信徒，我们致力于帮助人民改善生活，国富民强，我们这么认真努力是希望台湾政治风气能够有所扭转，政治人物不能再鬼混下去，真正要为人民服务。”

韩国瑜说，所以这些抹黑、故意的抹红，这些乱七八糟的酸言酸语，希望台湾民众能够睁大眼睛，高雄市团队真的很认真在为人民拼搏，希望大家能够理解。韩国瑜说：“明天我们到厦门会继续为我们高雄经济来冲刺，如果大家不能帮忙，请你心里祝福我们；如果大家不想祝福，请你保持沉默。这是我想我们这个团队发自内心的呼吁跟拜托，非常感谢大家。”

“不礼貌乡民团”随后说：“蔡英文出访帛琉（帕劳）美国讲到中华民国，都是讲现在怎么样，结果自称‘最爱中华民国’的国民党韩国瑜，现在却只敢讲‘1912年孙中山推翻满清建立了中华民国’，完全不敢讲现在的中华民国怎么样了。”

不过，专页也做出了愿赌服输的保证，说：“韩国瑜只要敢讲中华民国，我就发鸡排，虽然他讲的是100年前的中华民国建国史，没有关系，我照发。详细的发鸡排日期地点，我会另外择期公告。”