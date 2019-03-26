云南去年针对环境违法行为开出3.38亿元“罚单”

云南省生态环境厅26日发布消息，2018年该省共查处环境行政处罚案件2436件，比2017年增长17.5%；罚款金额3.38亿元（人民币，下同，0.68亿新元），是2017年的2.37倍，有力打击和震慑了环境违法行为。

据中新社报道，云南省生态环境厅副厅长杨春明介绍，2018年，云南省积极开展饮用水水源地环境问题排查整治、打击固体废物环境违法行为、长江经济带(云南区域)化工污染专项执法检查、强化生活垃圾焚烧发电达标排放专项整治行动、突出环境问题排查整治等一系列专项执法行动，发现和查处了一批环境违法问题；并全面推进中央环境保护督察“回头看”工作、九大高原湖泊及牛栏江环境监察工作等重点工作，取得明显成效。

2018年，中央环境保护督察组向云南省交办32批次共1998件投诉举报件，云南各级环境监察部门积极配合查处，共责令整改企业1218家、立案处罚1399件，罚款4054.11万元，关停取缔企业167家，立案侦查31件、行政拘留28人、刑事拘留20人，共问责1015人。截至2019年3月10日，交各地办理的案件中，已完成整改1693件，已完成验收1135件。

对于备受外界关注的九大高原湖泊（下称“九湖”），2018年，云南省共计查处九湖流域环境违法企业241家，共处罚款5079.11万元；并重点对流域内污水处理厂、重点排污企业以及其他企业进行了现场检查，对46条主要入湖河流进行排查，实现了对九湖流域所有重点排污单位检查全覆盖。

值得一提的是，2018年，云南省还对涉重金属、危险化学品企业、涉危险废物企业、尾矿库环境风险企业等七个方面环境风险进行全面排查，有效遏制重特大突发环境事件发生，并稳步推进环境污染强制责任保险试点工作。

数据显示，2018年，云南省共排查出环境安全隐患问题392个。截至目前，已完成整改256个，正在整改123个。2018年，云南全省未发生特大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大（Ⅲ级）、一般(Ⅳ级)突发环境事件。目前，云南全省有102家企业参与环境污染强制责任保险试点，投保费额共202.9万元，为投保企业提供保险保障共1.914亿元。