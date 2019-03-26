习近平：希望中法加快推进中欧投资协定谈判

中国国家主席习近平昨天（25日）在法国巴黎爱丽舍宫同法国总统马克龙举行会谈时说，希望双方加快推进中欧投资协定谈判。

据新华社报道，习近平指出，国际形势发生了很大变化，但中法关系始终保持高水平健康稳定发展。

习近平强调，要加强在联合国、二十国集团等多边机制中的合作，密切在气候变化等重大国际问题上的沟通和协调，推动落实《巴黎协定》和联合国2030年可持续发展议程，以实际行动维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则和多边贸易体制。

习近平指出，在务实合作方面，中法既要深挖市场的“源头活水”，也要疏浚政策的“河道沟渠”。双方要深化核能、航空、航天等传统领域合作，加快科技创新、农业、金融、养老服务等新兴领域合作步伐。我们赞赏总统先生多次表达同中方开展“一带一路”务实合作的意愿，双方要落实好“一带一路”第三方市场合作示范项目。要为双边贸易与投资提供更多支持和便利。中国方面刚刚颁布了《外商投资法》，将继续大幅放宽市场准入，优化营商环境，加强知识产权保护，打造高水平对外开放新格局。中国欢迎更多法国企业赴华投资兴业，也希望法国为中国企业在法投资提供公平、开放、非歧视待遇。

习近平指出，中国重视欧洲战略地位和作用，一直将深化对欧关系作为外交优先方向。中方支持法方在欧洲联合自强进程中继续发挥引领作用。希望法方推动欧盟在发展对华关系方面发挥更积极影响。希望双方加快推进中欧投资协定谈判，尽早启动中欧自由贸易区联合可行性研究。

会谈后，两国元首共同见证第三方市场合作等双边合作文件的交换。