侍俊刚任中共统战部副部长半年多 又有新身份

据微信公众号“长安街知事”消息，从中国公安部副部长转任中央统战部副部长半年多后，侍俊近日以新身份亮相——中央新疆工作协调小组办公室主任。

新疆天山网报道，中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋近日在新疆调研。全国政协副秘书长潘立刚，中央统战部副部长、中央新疆工作协调小组办公室主任侍俊，国家发展和改革委员会副主任罗文，财政部副部长程丽华，国务院扶贫办主任刘永富陪同调研或参加相关活动。

前一任中央新疆办主任为史大刚，他出生于1958年11月，在新疆生活、工作了50多年，2011年出任新疆自治区政府副主席，2016年底进京任中央统战部副部长。

中央新疆工作协调小组是中央关于新疆工作的议事协调机构，成立于2000年，中央新疆办则是小组的具体办事机构。

2013年至2016年，时任全国政协副主席、中央统战部副部长、国家民委主任王正伟兼任中央新疆办主任。他在接受《紫光阁》杂志采访时表示，中央新疆办主要承担形势研判、政策研究、协调指导、督促检查的职责。

公开简历显示，侍俊出生于1962年1月，江苏盐城人。他早年在四川省自贡市工作，历任共青团自贡市委副书记、书记，市政府副秘书长、副市长、市委常委、常务副市长。

2005年，侍俊来到广元市任市长，正式主政一方，2007年转任阿坝州委书记。

2012年2月，侍俊出任四川省政府省长助理，省公安厅厅长、党委书记；次年1月晋升四川副省长，继续兼任省公安厅厅长、党委书记。

2015年4月，侍俊跻身四川省委常委，兼任省政法委书记。

2016年底，侍俊进京，出任中央政法委副秘书长，2017年5月赴公安部任副部长，2018年8月转任中央统战部副部长。