被问是否见更高层级官员 韩国瑜：希望见到范冰冰

高雄市长韩国瑜今日（26日）中午已坐动车抵达福建厦门，下午将见厦门巿长庄稼汉。至于会否与大陆更高层级官员会面，韩笑称“比较希望见到范冰冰和李冰冰。”

据《香港经济日报》报道，韩国瑜一行搭乘8点24分从深圳北站出发到厦门北站的动车，中午时分抵达厦门。据台媒报道，韩国瑜在列车上大展“温情攻势”，逐一慰问随团人士，一行人更不时在车厢内合影留念。而韩国瑜所乘坐的车厢则与一般民众有所区隔，由于韩国瑜的到访，部分月台也实施高规格管制，导致该班次的车票变得更加难买。

据了解，韩下午获安排参观厦门国际邮轮中心、厦门规划展览馆，以及就农产品签约。预计下午5时30分，韩将会见厦门巿长庄稼汉，晚上并未安排特定行程。

韩国瑜昨与国台办主任刘结一会面，引发各界关注。被问及是否还会再见到更高层大陆官员，高雄市政府新闻局长王浅秋表示没听过，并认为传闻愈来愈夸张；韩国瑜则笑说：“我比较希望见到范冰冰和李冰冰。”

厦门市长庄稼汉此前在全国两会福建省代表团上对韩国瑜喊话说，韩国瑜自称“卖菜郎”，他则被朋友称为“农民兄”，卖菜郎与农民兄凑在一起，将成为“产销一体化”，对此感到非常期待。