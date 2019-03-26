港交所李小加：中国正成为全球数据经济新的领导力量

香港交易所行政总裁李小加今天（26日）在港表示，中国正在成为全球数据经济领域新的领导力量。

据中新社报道，当日，李小加在一个投资论坛上指出，中国巨大的国内市场正在推动数字商业模式快速商业化，拥有大量经AI系统处理的数据和宝贵资源，独角兽及初创企业数量显著增长，中国正在成为全球数据经济领域新的领导力量，释放出新的经济增长机会，特别在将数据作为金融市场新资产类别的领域。

李小加表示，未来20年，中国的银行系统拥有约24万亿美元的流动性，但现时内地对外汇资金的流入或流出仍实施管制。香港可协助内地及全球管理资金流动，并最终令这些资金融入全球财富管理体系，虽然不一定是唯一渠道，但这是香港市场一直致力去做的。

港交所过去几年不断推出和完善互联互通机制，李小加在回应中新社记者提问时表示，互联互通已迈出几大步。随着中国投资者在全球投资市场多元化配置的意欲提升及国际投资者对中国市场的兴趣高涨均成为大势所趋，未来中国市场或将谋求与其他市场的互联互通。

但他同时提到，互联互通仍有众多后续工作，如债券通南向通何时开通，沪港通、深港通是否纳入债券部分，衍生品操作及人民币资产托管等，均是互联互通长期计划的组成部分，未来会继续往前走。